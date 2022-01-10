Цой по популярности обогнал Шопена и Высоцкого, но уступил Чайковскому

Больше половины москвичей (а это 60%) признались, что им нравится творчество Виктора Цоя и они иногда слушают его музыку. А около 13% респондентов постоянно включают песни звезды русского рока. Это показал опрос, проведённый компанией Planet9 и исследовательским центром "Платформа" в преддверии открытия выставки "Виктор Цой. Путь героя" в Манеже в Москве. В опросе участвовали 500 жителей столицы старше 18 лет.

Многие из респондентов готовы порекомендовать музыку Цоя своим детям и внукам. Наравне с ним также назывались Чайковский, Моцарт, Бетховен и Бах. Легенда русского рока заняла третью позицию вместе с Бетховеном и Бахом, уступив Чайковскому и Моцарту, но опередив The Beatles, Шопена и Высоцкого. Примечательно, что Цоем активно интересуются и опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет, которые не застали рок-певца живым.

О том, что Виктор Цой занимался живописью, знает более 30% опрошенных, а более 90% известно, что он снимался в кино. При этом почти половина участвовавших в опросе (около 40%) рассказали, что посетят выставку-байопик, посвящённую музыканту. И лишь 7% не проявили никакого интереса к творчеству рок-легенды.