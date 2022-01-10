Путин сменил посла России в ЦАР

Президент Владимир Путин сменил российского посла в Центрально-Африканской Республике. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, этот пост займёт Александр Бикантов.

"Назначить Бикантова Александра Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Центрально-Африканской Республике... Освободить Титоренко Владимира Ефимовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Центрально-Африканской Республике", — говорится в документе.