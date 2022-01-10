Путин сменил посла России в ЦАР
Президент освободил Владимира Титоренко от этой должности.
Владимир Титоренко. Фото © МИД РФ
Президент Владимир Путин сменил российского посла в Центрально-Африканской Республике. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, этот пост займёт Александр Бикантов.
"Назначить Бикантова Александра Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Центрально-Африканской Республике... Освободить Титоренко Владимира Ефимовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Центрально-Африканской Республике", — говорится в документе.
А в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин назначил послом в Кабо-Верде экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую. После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева появится шанс "испортить ей жизнь". Теперь власти Незалежной пытаются разыскать Поклонскую и даже послали запрос в Кабо-Верде на экстрадицию нового российского посла. Однако сотрудники дипломатического ведомства сочли просьбу за шутку и заявили, что в этом вопросе у Киева нет ни малейшего шанса на успех.
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