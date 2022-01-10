Проклова подтвердила, что попала в реанимацию

Актриса Елена Проклова подтвердила "Вечерней Москве", что находится в реанимации в одной из столичных больниц. Однако свой диагноз она раскрывать не стала.

"У меня всё нормально, в настоящее время нахожусь в реанимации, говорить не могу, извините", — рассказала артистка.

Ранее о том, что 68-летняя артистка находится в больнице с инсультом, сообщил телеканал "Рен-ТВ" со ссылкой на источники. По их данным, Проклова поступила к медикам с головокружением и высоким давлением.