Проклова подтвердила, что попала в реанимацию
Ранее СМИ узнали, что актриса поступила к медикам с головокружением и высоким давлением после инсульта.
Актриса Елена Проклова. Фото © Instagram / elproklova
Актриса Елена Проклова подтвердила "Вечерней Москве", что находится в реанимации в одной из столичных больниц. Однако свой диагноз она раскрывать не стала.
"У меня всё нормально, в настоящее время нахожусь в реанимации, говорить не могу, извините", — рассказала артистка.
Ранее о том, что 68-летняя артистка находится в больнице с инсультом, сообщил телеканал "Рен-ТВ" со ссылкой на источники. По их данным, Проклова поступила к медикам с головокружением и высоким давлением.
Елена Проклова — советская и российская актриса кино и театра, заслуженная артистка РСФСР. Начала сниматься с середины 1960-х годов, а играть в театре — с середины 1970-х. На её счету около 40 ролей в кино, одна из наиболее известных — Лариса Ивановна из "Мимино". Пик славы актрисы пришёлся на 1980-е годы. Начиная с 2000-х Проклова стала больше появляться на экранах как телеведущая Первого канала. Подробнее о творческом пути и личной жизни актрисы читайте на
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