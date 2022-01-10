На Украине мужчину оштрафовали на $155 за лайк под гербом СССР

Он признал свою вину, однако заявил, что не собирался никого призывать к свержению конституционного строя страны и захвату власти.

Украинцу в соцсетях понравилось фото герба Советского Союза, он не задумываясь поставил лайк посту и разместил изображение на своей странице. Однако следователи увидели в его действиях нарушение закона, активному пользователю соцсетей присудили штраф в размере 155 долларов, то есть более 11 тысяч рублей. Приговор был опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

В ходе судебного заседания мужчину признали виновным в "распространении материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти". Как говорится в материалах дела Роменского суда Сумской области, обвиняемый полностью и безоговорочно признал свою вину, однако заявил, что не собирался никого "призвать к таким действиям".