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Регион
Опубликовано 10 января 2022, 14:38

На Украине мужчину оштрафовали на $155 за лайк под гербом СССР

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Он признал свою вину, однако заявил, что не собирался никого призывать к свержению конституционного строя страны и захвату власти.

Украинцу в соцсетях понравилось фото герба Советского Союза, он не задумываясь поставил лайк посту и разместил изображение на своей странице. Однако следователи увидели в его действиях нарушение закона, активному пользователю соцсетей присудили штраф в размере 155 долларов, то есть более 11 тысяч рублей. Приговор был опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

В ходе судебного заседания мужчину признали виновным в "распространении материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти". Как говорится в материалах дела Роменского суда Сумской области, обвиняемый полностью и безоговорочно признал свою вину, однако заявил, что не собирался никого "призвать к таким действиям".

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Александра Васильева
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