В Смоленске экс-сотрудницу Росимущества арестовали за аферу с коврами на 43 млн

Против бывшей сотрудницы Управления Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Она обвиняется в причастности к афере с коврами ручной работы, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Смоленской области.

По данным следствия, Смоленской таможней было изъято 399 рулонов ворсового полотна и 109 ковров ручной работы. Об этом узнала чиновница, после чего с пособником изготовила фиктивный акт уничтожения конфиската. При этом на самом деле их вывезли в Московский регион для реализации. Рыночная стоимость ковров ручной работы превысила 43 миллиона рублей.

Занимавшая должность начальника отдела реализации арестованного и конфискованного имущества управления Росимущества взята под стражу по ходатайству следствия. Уголовное дело возбуждено по статье "Злоупотреблении должностными полномочиями".