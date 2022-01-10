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В Смоленске экс-сотрудницу Росимущества арестовали за аферу с коврами на 43 млн

Согласно версии следствия, бывшая чиновница действовала вместе с пособником.

10 января, 14:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Против бывшей сотрудницы Управления Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Она обвиняется в причастности к афере с коврами ручной работы, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Смоленской области.

По данным следствия, Смоленской таможней было изъято 399 рулонов ворсового полотна и 109 ковров ручной работы. Об этом узнала чиновница, после чего с пособником изготовила фиктивный акт уничтожения конфиската. При этом на самом деле их вывезли в Московский регион для реализации. Рыночная стоимость ковров ручной работы превысила 43 миллиона рублей.

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Занимавшая должность начальника отдела реализации арестованного и конфискованного имущества управления Росимущества взята под стражу по ходатайству следствия. Уголовное дело возбуждено по статье "Злоупотреблении должностными полномочиями".

Ранее экс-главу службы эксплуатации ракетного вооружения ВМФ Мовчана обвинили в хищении 497 миллионов рублей. Отмечается, что злоумышленник, узнав о возбуждении уголовного дела, пытался подговорить привлечённого эксперта отразить в заключении данные, которые позволили бы ему избежать преследования.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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