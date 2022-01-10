Стало известно имя самого богатого человека в мире криптовалют

В рейтинге, составленном агентством, второе место занимает индийский бизнес-магнат Мукеш Амбани, состояние которого оценивается в 92,9 миллиарда долларов. Издание допускает, что состояние Чжао может быть ещё больше, так как у него есть личные криптоактивы.

Глава Binance купил биткоины ещё в 2014 году, большую часть он удерживает до сих пор. Кроме того, у предпринимателя есть и токены Binance Coin, которые в прошлом году выросли примерно на 1300 процентов. По оценкам Bloomberg, в 2021 году Binance получила не менее 20 миллиардов долларов дохода. При этом биткоин упал более чем на восемь процентов с начала года, до 42,4 тысячи долларов.