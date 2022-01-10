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Стало известно имя самого богатого человека в мире криптовалют

Второе место занимает индийский бизнес-магнат Мукеш Амбани с состоянием в 92,9 миллиарда долларов.

10 января, 14:14
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Самым богатым человеком в мире криптовалют стал основатель и генеральный директор одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance Чанпэн Чжао. Его состояние оценивается в 96 миллиардов долларов без учёта цифровых активов, сообщило агентство Bloomberg.

В рейтинге, составленном агентством, второе место занимает индийский бизнес-магнат Мукеш Амбани, состояние которого оценивается в 92,9 миллиарда долларов. Издание допускает, что состояние Чжао может быть ещё больше, так как у него есть личные криптоактивы.

Глава Binance купил биткоины ещё в 2014 году, большую часть он удерживает до сих пор. Кроме того, у предпринимателя есть и токены Binance Coin, которые в прошлом году выросли примерно на 1300 процентов. По оценкам Bloomberg, в 2021 году Binance получила не менее 20 миллиардов долларов дохода. При этом биткоин упал более чем на восемь процентов с начала года, до 42,4 тысячи долларов.

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Ранее стало известно, что в Сальвадоре построят первый в мире Биткоин-Сити. По словам президента страны Найиба Букеле, правительство не планирует взимать никаких налогов, кроме НДС.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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