Гонки по Москве, "золотые унитазы", аферы блондинки: 5 нашумевших уголовных дел 2021 года Прошедший год запомнился резонансными преступлениями и происшествиями. Лайф вспомнил некоторые из них. 1 января, 21:40 Фото © Shutterstock

Первоапрельский пранк Эдварда Била

Одним из самых резонансных событий 2021 года стала массовая авария на Садовом кольце в Москве, которую устроил скандально известный пранкер и блогер Эдвард Бил (Эдуард Юрьевич Биль). Он постоянно игнорировал ПДД и только за 2021 год набрал более 400 нарушений. 1 апреля его мощный Audi RS6 вылетел на встречку и на полном ходу врезался в несколько автомобилей, в том числе и Volkswagen, за рулём которого сидела 47-летняя сотрудница аппарата Госдумы Мария Артёмова. Женщина попала в реанимацию с переломами обеих ног, сотрясением головного мозга и внутренним кровотечением.

Во время процесса Бил жаловался на "инсценировки" потерпевших", якобы мечтающих выбить компенсацию. 22 сентября 2021 года его приговорили к двум годам ограничения свободы и лишению водительских прав на три года.

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Несмотря на то что сразу после суда блогер просил на коленях прощения у сидевшей в инвалидной коляске Артёмовой и заплатил ей в общей сложности 11 млн рублей, через несколько месяцев — 16 декабря — суд в Москве отменил мягкий, по мнению прокуратуры, приговор. Возможно, на суд повлияла ещё одна массовая авария со смертельным исходом, которую 20 ноября в Москве совершил блогер Саид Губденский.

"Золотые унитазы" полковника ГИБДД

22 июля был арестован 43-летний глава ставропольского УГИБДД полковник Алексей Сафонов вместе с несколькими сослуживцами. По данным следствия, гаишник организовал группировку, обложившую данью водителей большегрузов, перевозящих песок, зерно и строительные материалы. Чтобы машина могла беспрепятственно передвигаться по территории края, водитель должен был заплатить от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Немалая часть оседала в карманах самого Сафонова, который даже не скрывал собственный достаток.

Правда, практически всё нажитое неправедными трудами имущество, в том числе и поразивший многих "золотой дворец", гаишник оформил на свою гражданскую жену 36-летнюю Елену Псел, с которой у полковника есть общие дети. Также, по данным следствия, Сафонов записывал имущество на свою мать Светлану, бывшую супругу Ирину Сафонову и тёщу — Лидию Губареву.

Суд по требованию Генпрокуратуры уже наложил обеспечительные меры на два десятка объектов недвижимости, в том числе и на записанный на сожительницу экс-начальника ГИБДД знаменитый дом с золотым унитазом и шесть иномарок премиум-класса.

Скандал вокруг клиники "Медицина 24/7"

Продолжается расследование в отношении клиники "Медицина 24/7" по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Скандальную известность она получила ещё два года назад после загадочной смерти известного телепродюсера Владимира Арцибашева. Сначала с клиникой судились бывшая жена продюсера с дочерьми, затем последовали обращения и других потерпевших.

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28 сентября Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему гендиректору клиники Олегу Серебрянскому, который к тому времени покинул страну. По данным Лайфа, медик может находиться сейчас на территории Турции, ожидая вида на жительство. Арестованы также два работавших в клинике врача — Руслан Павлов и Павел Наумов, которые сейчас находятся в СИЗО. Сама клиника может продолжать работу под названием "Медика 24".

Согласно базе СПАРК, в 2013 году Серебрянский зарегистрировал компанию "Центр инновационных медицинских технологий", от лица которой действует целая сеть клиник под брендом "Евроонко". Центр работает по той же бизнес-модели, что и "Медицина 24/7", по сути, это последний приют для умирающих под вывеской современной клиники. У "Евроонко" и "Медицины 24/7" похожий логотип — ветка, напоминающая погребальный венок. По информации Лайфа, сотрудников "Евроонко" также подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Многомилионные хищения замминистра Марины Раковой

В октябре ГСУ ГУ МВД России по Москве предъявило экс-замминистра просвещения — 38-летней Марине Раковой — новое обвинение. Теперь это статья 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вместе с ней были арестованы ещё двое пособников. На момент ареста Ракова занимала должность вице-президента Сбербанка.

Чиновницу подозревают в хищении более 50 миллионов рублей на государственных контрактах. Например, по версии следствия, будучи заместителем министра просвещения России, Ракова пролоббировала в 2019 году выделение ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" 21 миллиона рублей в рамках федеральной программы "Учитель будущего". Речь идёт о национальном проекте "Образование". В качестве подрядчика фонд привлёк Московскую высшую школу социальных и экономических наук, чей ректор Сергей Зуев был также арестован. В итоге экспертиза нашла признаки фальсификации отчётной документации — выяснилось, что контракт исполнили только на бумаге, а деньги похитили.

В декабре Раковой предъявили новые обвинения. По версии силовиков, в 2017 году Ракова, будучи гендиректором ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", договорилась с и.о. гендиректора фонда Максимом Инкиным, его сообщниками из руководителей и сотрудников организации и своим сожителем Артуром Стеценко. Они заключили поддельные трудовые договоры. По документам Стеценко занимал должность заместителя руководителя одной из дирекций и получал зарплату с июля 2017-го по ноябрь 2018 года, хотя в действительности не работал. Ущерб — девять миллионов рублей.

Дерзкий побег из подмосковного ИВС

В начале августа из изолятора временного содержания (ИВС) под подмосковной Истрой сбежали пятеро арестованных, в том числе и подозреваемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, владевшего крупными компаниями — ООО "МПК "Мясная империя" и ООО "МПК "Озерецкие колбасы", Александр Мавриди. По версии следствия, 51-летний Александр Мавриди в ночь с 1 на 2 ноября 2020 года застрелил Маругова из арбалета в его бане на участке, расположенном в деревне Аносино.

Фото © LIFE

Первых четырёх беглецов поймали в течение двух недель. Теперь им грозит серьёзная прибавка к сроку заключения. В середине сентября задержали и самого Мавриди. В настоящее время Следственный комитет не нашёл доказательств причастности сотрудников истринского изолятора к побегу. Однако следователи подозревают их в халатности. Продолжается расследование дела об убийстве Маругова. Если Мавриди заговорит, возможно, следствие установит имя заказчика преступления.

Авторы Станислав Сенькин