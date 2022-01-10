НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Чуть не умер от страха": Шеф-повар Гордон Рамзи рассказал, как кормил Путина

Ведущий шоу "Адская кухня" признался, что тогда ему даже удалось пообщаться с российским лидером.

10 января, 14:23
<p>© Youtube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCIEv3lZ_tNXHzL3ox-_uUGQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gordon Ramsay</a></p>

© Youtube / Gordon Ramsay

Популярный британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи рассказал, как в 2000 году ему пришлось готовить ужин для президента России Владимира Путина. О необычном опыте он вспомнил в эфире "Шоу Келли Кларксон".

"Это произошло, когда меня пригласили на Даунинг-стрит во время встречи Тони Блэра и президента Путина. Я чуть не умер от страха", — признался Рамзи.

По словам шеф-повара, он сильно переживал за качество блюд и боялся испортить ужин. Но ещё сильнее Рамзи разволновался, когда лично общался с двумя лидерами, которые задавали ему вопросы о еде. Телеведущий назвал этот опыт невероятным, но признался, что в тот момент хотел сбежать с приёма.

Красная икра и уха против гамбургеров и сосисок. Эксперты сравнили меню Путина, Трампа и Меркель

Красная икра и уха против гамбургеров и сосисок. Эксперты сравнили меню Путина, Трампа и Меркель

Ранее шеф-повар Анатолий Галкин, более 30 лет проработавший в Кремле, рассказал об отношении президента РФ Владимира Путина и его предшественников к борщу.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1