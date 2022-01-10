Популярный британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи рассказал, как в 2000 году ему пришлось готовить ужин для президента России Владимира Путина. О необычном опыте он вспомнил в эфире "Шоу Келли Кларксон".

"Это произошло, когда меня пригласили на Даунинг-стрит во время встречи Тони Блэра и президента Путина. Я чуть не умер от страха", — признался Рамзи.

По словам шеф-повара, он сильно переживал за качество блюд и боялся испортить ужин. Но ещё сильнее Рамзи разволновался, когда лично общался с двумя лидерами, которые задавали ему вопросы о еде. Телеведущий назвал этот опыт невероятным, но признался, что в тот момент хотел сбежать с приёма.