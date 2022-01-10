"Чуть не умер от страха": Шеф-повар Гордон Рамзи рассказал, как кормил Путина
Ведущий шоу "Адская кухня" признался, что тогда ему даже удалось пообщаться с российским лидером.
© Youtube / Gordon Ramsay
Популярный британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи рассказал, как в 2000 году ему пришлось готовить ужин для президента России Владимира Путина. О необычном опыте он вспомнил в эфире "Шоу Келли Кларксон".
"Это произошло, когда меня пригласили на Даунинг-стрит во время встречи Тони Блэра и президента Путина. Я чуть не умер от страха", — признался Рамзи.
По словам шеф-повара, он сильно переживал за качество блюд и боялся испортить ужин. Но ещё сильнее Рамзи разволновался, когда лично общался с двумя лидерами, которые задавали ему вопросы о еде. Телеведущий назвал этот опыт невероятным, но признался, что в тот момент хотел сбежать с приёма.
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