МИД сообщил об эвакуации 28 россиян на родину из Нур-Султана
Граждан вывезли домой военно-транспортным самолётом из-за массовых беспорядков в Казахстане.
Самолёт РФ забирает своих граждан из Нур-Султана. © ТАСС / Глеб Ирисов
Из Нур-Султана в Россию были эвакуированы 28 граждан страны, сообщается в телеграм-канале департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ. Военно-транспортный борт с россиянами приземлился в аэропорту Чкаловский.
"10 января в 15:45 мск военно-транспортным самолётом Минобороны из Нур-Султана возвратились на родину 28 российских граждан", — говорится в сообщении ДСКЦ.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й Отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
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