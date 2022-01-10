МИД сообщил об эвакуации 28 россиян на родину из Нур-Султана

Из Нур-Султана в Россию были эвакуированы 28 граждан страны, сообщается в телеграм-канале департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ. Военно-транспортный борт с россиянами приземлился в аэропорту Чкаловский.