Первые слова освобождённого музыканта Рузахунова: Горжусь быть сыном киргизского народа

Киргизский музыкант Викрам Рузахунов, который был принят за погромщика и задержан в Казахстане, выразил благодарность всем, кто поспособствовал его освобождению и возвращению на родину. Видеообращение пианиста появилось в понедельник в соцсетях. Джазмен перечислил МВД и КГБ Киргизской Республики, консульство республики в Алма-Ате и некоторые другие ведомства, которые вели переговоры с казахскими властями.