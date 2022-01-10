Первые слова освобождённого музыканта Рузахунова: Горжусь быть сыном киргизского народа
Джазовый пианист обратился со словами благодарности к представителям силовых ведомств и дипломатам, которые поспособствовали его освобождению и возвращению на родину.
Викрам Рузахунов. Кадр из видео © "В Контакте"
Киргизский музыкант Викрам Рузахунов, который был принят за погромщика и задержан в Казахстане, выразил благодарность всем, кто поспособствовал его освобождению и возвращению на родину. Видеообращение пианиста появилось в понедельник в соцсетях. Джазмен перечислил МВД и КГБ Киргизской Республики, консульство республики в Алма-Ате и некоторые другие ведомства, которые вели переговоры с казахскими властями.
"Я до сегодняшнего дня не осознавал, насколько я горжусь быть сыном киргизского народа! Примите мои самые большие благодарности", — произнёс в своём видеообращении Рузахунов.
Напомним, что 9 января казахстанский телеканал "Хабар 24" показал интервью задержанного мужчины со следами избиения на лице, который признался, что является гражданином Киргизии и якобы прилетел в Казахстан для участия в митинге за деньги. На опубликованном видео поклонники узнали известного в странах СНГ джазового музыканта Викрама Рузахунова. Власти Киргизии направили Казахстану ноту в связи со случившимся. Кроме того, жители Бишкека вышли на митинг из-за задержания артиста. Сегодня утром музыкант был освобождён.
Как уже сообщал Лайф, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. Точное число погибших до сих пор не известно.
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