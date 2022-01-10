НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Первые слова освобождённого музыканта Рузахунова: Горжусь быть сыном киргизского народа

Джазовый пианист обратился со словами благодарности к представителям силовых ведомств и дипломатам, которые поспособствовали его освобождению и возвращению на родину.

10 января, 14:37

Викрам Рузахунов. Кадр из видео © "В Контакте"

Киргизский музыкант Викрам Рузахунов, который был принят за погромщика и задержан в Казахстане, выразил благодарность всем, кто поспособствовал его освобождению и возвращению на родину. Видеообращение пианиста появилось в понедельник в соцсетях. Джазмен перечислил МВД и КГБ Киргизской Республики, консульство республики в Алма-Ате и некоторые другие ведомства, которые вели переговоры с казахскими властями.

"Я до сегодняшнего дня не осознавал, насколько я горжусь быть сыном киргизского народа! Примите мои самые большие благодарности", — произнёс в своём видеообращении Рузахунов.

Напомним, что 9 января казахстанский телеканал "Хабар 24" показал интервью задержанного мужчины со следами избиения на лице, который признался, что является гражданином Киргизии и якобы прилетел в Казахстан для участия в митинге за деньги. На опубликованном видео поклонники узнали известного в странах СНГ джазового музыканта Викрама Рузахунова. Власти Киргизии направили Казахстану ноту в связи со случившимся. Кроме того, жители Бишкека вышли на митинг из-за задержания артиста. Сегодня утром музыкант был освобождён.

Мэр Алма-Аты Сагинтаев сообщил, что в городском морге находятся 110 тел погибших при погромах

Мэр Алма-Аты Сагинтаев сообщил, что в городском морге находятся 110 тел погибших при погромах

Как уже сообщал Лайф, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. Точное число погибших до сих пор не известно.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1