Киргизский музыкант Рузахунов признался, что оговорил себя, чтобы быстрее попасть на родину
Он также рассказал, что синяки и ссадины на его лице остались после жёсткого задержания военными 7 января.
Фото © Facebook / Телеканал Region
Киргизский музыкант Рузахунов признался, что оговорил себя, чтобы его депортировали на родину. Видео © Facebook / Телеканал Region
Киргизский музыкант Викрам Рузахунов, задержанный в Казахстане по подозрению в участии в беспорядках и освобождённый после общественного резонанса, признался, что на обнародованных кадрах оговорил себя для того, чтобы быстрее оказаться на родине.
"Я услышал от сокамерников, что если сделать такое заявление, что якобы тебе предлагали деньги и ты прилетел в Алма-Ату на митинг, то тебя сразу депортируют в Бишкек. Это был такой путь, как мне показалось, и поэтому я решил наговорить на себя, хотя это не делал", — рассказал Рузахунов.
По словам музыканта, когда начались протесты, друг, к которому он приехал, посоветовал ему не выходить из дома. Однако ситуация менялась лишь в худшую сторону, и тогда Рузахунов предпринял попытку уехать в Киргизию на машине. В этот момент его и задержали. Пианист также рассказал, что синяки на его лице появились именно из-за жёсткого задержания военными.
"На самом деле в полной мере не могу рассказать, что я сейчас чувствую, но самое главное чувство — это то, что за все эти годы я по-настоящему не ощущал, насколько дорог сын Кыргызстана своему народу", — добавил Рузахунов.
Напомним, ранее Казахстан опубликовал ролик, на котором один из задержанных за беспорядки признаётся в участии в протестах за деньги. Судя по внешнему виду, мужчина был избит. На опубликованном видео жители Киргизии опознали известного джазового музыканта Викрама Рузахунова. Власти республики направили Казахстану ноту в связи со случившимся. Кроме того, жители Бишкека вышли на митинг из-за задержания артиста.
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