Киргизский музыкант Рузахунов признался, что оговорил себя, чтобы быстрее попасть на родину

Киргизский музыкант Рузахунов признался, что оговорил себя, чтобы его депортировали на родину. Видео © Facebook / Телеканал Region

Киргизский музыкант Викрам Рузахунов, задержанный в Казахстане по подозрению в участии в беспорядках и освобождённый после общественного резонанса, признался, что на обнародованных кадрах оговорил себя для того, чтобы быстрее оказаться на родине.

"Я услышал от сокамерников, что если сделать такое заявление, что якобы тебе предлагали деньги и ты прилетел в Алма-Ату на митинг, то тебя сразу депортируют в Бишкек. Это был такой путь, как мне показалось, и поэтому я решил наговорить на себя, хотя это не делал", — рассказал Рузахунов.

По словам музыканта, когда начались протесты, друг, к которому он приехал, посоветовал ему не выходить из дома. Однако ситуация менялась лишь в худшую сторону, и тогда Рузахунов предпринял попытку уехать в Киргизию на машине. В этот момент его и задержали. Пианист также рассказал, что синяки на его лице появились именно из-за жёсткого задержания военными.