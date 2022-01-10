Токаев обсудил с председателем ЕС Мишелем ситуацию в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что провёл продуктивную беседу с главой Евросовета Шарлем Мишелем по вопросу обострившейся ситуации в республике.

"Продуктивный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем сегодня. Обсудили обновлённую информацию о ситуации в Казахстане. Мы столкнулись с беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность, мы предприняли экстренные меры для восстановления конституционного порядка и правопорядка", — сообщил Токаев в Twitter.