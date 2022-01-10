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Токаев обсудил с председателем ЕС Мишелем ситуацию в Казахстане

Он подчеркнул, что против участников мирных протестов вооружённую силу власти не применяли и не собираются этого делать.

10 января, 14:48
<p>Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что провёл продуктивную беседу с главой Евросовета Шарлем Мишелем по вопросу обострившейся ситуации в республике.

"Продуктивный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем сегодня. Обсудили обновлённую информацию о ситуации в Казахстане. Мы столкнулись с беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность, мы предприняли экстренные меры для восстановления конституционного порядка и правопорядка", — сообщил Токаев в Twitter.

Президент Казахстана также добавил, что вооружённую силу против мирных демонстрантов местные власти никогда не применяли и не собираются этого делать. Он назвал подобные обвинения ложными, подчеркнув, что республика собирается продолжить укрепление сотрудничества с ЕС.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. Точное число погибших до сих пор неизвестно.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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