Токаев обсудил с председателем ЕС Мишелем ситуацию в Казахстане
Он подчеркнул, что против участников мирных протестов вооружённую силу власти не применяли и не собираются этого делать.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что провёл продуктивную беседу с главой Евросовета Шарлем Мишелем по вопросу обострившейся ситуации в республике.
"Продуктивный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем сегодня. Обсудили обновлённую информацию о ситуации в Казахстане. Мы столкнулись с беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность, мы предприняли экстренные меры для восстановления конституционного порядка и правопорядка", — сообщил Токаев в Twitter.
Президент Казахстана также добавил, что вооружённую силу против мирных демонстрантов местные власти никогда не применяли и не собираются этого делать. Он назвал подобные обвинения ложными, подчеркнув, что республика собирается продолжить укрепление сотрудничества с ЕС.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. Точное число погибших до сих пор неизвестно.
Комментариев: 0