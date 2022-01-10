Последний перед Олимпиадой этап Кубка мира по лыжным гонкам отменили из-за коронавируса

Последний перед Олимпиадой в Пекине этап Кубка мира по лыжным гонкам отменили из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Гонки должны были пройти в словенской Планице с 21 по 23 января. Их отменили по рекомендации местных органов здравоохранения.

"В сложившейся эпидемиологической ситуации не может быть гарантирована полная безопасность участников. Непривитые спортсмены рано или поздно заразятся из-за высокой контагиозности вируса. В первую очередь мы пытаемся поддерживать работу жизненно важной инфраструктуры и не рекомендуем проводить мероприятия, создающие дополнительные риски для заражения", — заявила Ирена Грмек Кошник, занимавшаяся проблемами коронавируса в оргкомитете этапа Кубка мира в Планице.