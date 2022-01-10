Глава военной разведки Дании Ларс Финдсен арестован по обвинению в утечке секретных данных

Глава военной разведки Дании Ларс Финдсен, временно отстранённый от исполнения обязанностей, арестован по делу об утечке строго засекреченных материалов, сообщил местный телеканал TV2. Его поместили под стражу ещё месяц назад, но эта информация тщательно скрывается.

"Глава разведывательной службы Министерства обороны Ларс Финдсен в условиях секретности находится под стражей с 9 декабря по обвинению в утечке секретной и строго засекреченной информации, которая может нанести ущерб безопасности Дании или её отношениям с иностранными державами", — сообщила телекомпания.

В частности, главу ведомства обвиняют в утаивании информации, непринятии мер по выявлению признаков шпионажа внутри Минобороны Дании и сокрытии потенциально неправомерной деятельности. Кроме того, разведка якобы собирала личную информацию о гражданах страны. По данным датского радио, Финдсен отрицает свою вину.

"Я хотел бы, чтобы обвинения были сняты, и я отрицаю свою вину. Это полное безумие", — цитирует датское радио слова Финдсена.

Напомним, Ларс Финдсен был отстранён от службы в августе 2020 года, после того как Надзор за деятельностью разведывательных служб (TET) выявил, что Датская служба военной разведки без особых на то причин якобы начала следить за подданными королевства и передавать данные США. Слушания по делу проходят за закрытыми дверями.