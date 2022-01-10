Токаев: В беспорядках в Казахстане участвовали боевики из Афганистана и с Ближнего Востока

Массовые беспорядки, захлестнувшие Казахстан в начале января, — это беспрецедентный акт агрессии, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в беседе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. По словам Токаева, нет никаких сомнений, что это была террористическая атака, в которой участвовали в том числе боевики с Ближнего Востока.

"Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков, преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики с Ближнего Востока. Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти", — отметил Токаев.