Токаев: В беспорядках в Казахстане участвовали боевики из Афганистана и с Ближнего Востока
Он назвал произошедшее хорошо организованным и подготовленным актом агрессии против государства.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / Никольский Алексей
Массовые беспорядки, захлестнувшие Казахстан в начале января, — это беспрецедентный акт агрессии, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в беседе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. По словам Токаева, нет никаких сомнений, что это была террористическая атака, в которой участвовали в том числе боевики с Ближнего Востока.
"Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков, преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики с Ближнего Востока. Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти", — отметил Токаев.
Напомним, сегодня в ходе внеочередного саммита ОДКБ президент Казахстана назвал произошедшее в стране попыткой госпереворота и самым тяжёлым кризисом за всю 30-летнюю историю независимости республики. Он рассказал, что ещё в первые дни протестов требования митингующих были услышаны, однако ситуацией воспользовались злоумышленники, организовав массовые беспорядки. Токаев рассказал о бесчинствах экстремистов, которые отрезали головы и по ночам крали из моргов тела своих ликвидированных подельников.
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