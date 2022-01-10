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"Хочет играть за нас": В "Зените" сообщили о желании Азмуна остаться в клубе

В покупке иранского нападающего заинтересован французский клуб "Лион".

10 января, 15:25
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил, что форвард Сердар Азмун выразил желание остаться в клубе до лета. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Азмун сам сказал, что хочет остаться до лета. Сердар остаётся по двум причинам. Во-первых, он сам хочет играть за нас, во-вторых, нет нападающего на замену", — сказал Медведев.

"Без возможности замены не уйдёт": В "Зените" назвали условие, при котором Азмун может покинуть клуб

"Без возможности замены не уйдёт": В "Зените" назвали условие, при котором Азмун может покинуть клуб

Ранее СМИ сообщали, что Азмун подписал предварительное соглашение с "Лионом". Главный тренер французского клуба Петер Бос выразил надежду, что клуб сможет в ближайшее время приобрести 27-летнего форварда.

Контракт Азмуна с "Зенитом" истекает 30 июня 2022 года. В прошлом сезоне игрока признали лучшим футболистом чемпионата России. В списке лучших бомбардиров РПЛ он уступил только своему одноклубнику Артёму Дзюбе (19 голов против 20).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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