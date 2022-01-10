Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил, что форвард Сердар Азмун выразил желание остаться в клубе до лета. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Азмун сам сказал, что хочет остаться до лета. Сердар остаётся по двум причинам. Во-первых, он сам хочет играть за нас, во-вторых, нет нападающего на замену", — сказал Медведев.