"Хочет играть за нас": В "Зените" сообщили о желании Азмуна остаться в клубе
В покупке иранского нападающего заинтересован французский клуб "Лион".
Фото © ФК "Зенит"
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил, что форвард Сердар Азмун выразил желание остаться в клубе до лета. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Азмун сам сказал, что хочет остаться до лета. Сердар остаётся по двум причинам. Во-первых, он сам хочет играть за нас, во-вторых, нет нападающего на замену", — сказал Медведев.
"Без возможности замены не уйдёт": В "Зените" назвали условие, при котором Азмун может покинуть клуб
Ранее СМИ сообщали, что Азмун подписал предварительное соглашение с "Лионом". Главный тренер французского клуба Петер Бос выразил надежду, что клуб сможет в ближайшее время приобрести 27-летнего форварда.
Контракт Азмуна с "Зенитом" истекает 30 июня 2022 года. В прошлом сезоне игрока признали лучшим футболистом чемпионата России. В списке лучших бомбардиров РПЛ он уступил только своему одноклубнику Артёму Дзюбе (19 голов против 20).
Комментариев: 0