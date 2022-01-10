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​Токаев оценил ущерб от беспорядков в Казахстане в $2–3 млрд

Он назвал происходящие события беспрецедентным актом агрессии и посягательством на государственность республики.

10 января, 15:35
<p>Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=303251408518074&set=pcb.303250081851540" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AkordaPress</a></p>

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © Facebook / AkordaPress

Экономический ущерб от беспорядков в Казахстане, по предварительным оценкам, варьируется от 2 до 3 миллиардов долларов, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время общения с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в режиме видеоконференции. Подробности разговора приводит его пресс-служба.

"По оценке Касым-Жомарта Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить 2–3 миллиарда долларов США", — говорится в релизе.

Токаев в беседе с Мишелем назвал события в Казахстане беспрецедентным актом агрессии и посягательством на его государственность. По его словам, насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди силовиков и мирных жителей, пострадало около 1300 объектов предпринимательства, более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин.

Токаев: В беспорядках в Казахстане участвовали боевики из Афганистана и с Ближнего Востока

Токаев: В беспорядках в Казахстане участвовали боевики из Афганистана и с Ближнего Востока

Напомним, сегодня в ходе экстренного саммита ОДКБ президент Казахстана назвал произошедшее в стране попыткой госпереворота и самым тяжёлым кризисом за всю 30-летнюю историю независимости республики. Он рассказал, что ещё в первые дни протестов требования митингующих были услышаны, однако ситуацией воспользовались злоумышленники, организовав массовые беспорядки. Токаев рассказал о бесчинствах экстремистов, которые отрезали головы и по ночам крали из моргов тела своих ликвидированных подельников.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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