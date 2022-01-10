​Токаев оценил ущерб от беспорядков в Казахстане в $2–3 млрд

Экономический ущерб от беспорядков в Казахстане, по предварительным оценкам, варьируется от 2 до 3 миллиардов долларов, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время общения с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в режиме видеоконференции. Подробности разговора приводит его пресс-служба.

"По оценке Касым-Жомарта Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить 2–3 миллиарда долларов США", — говорится в релизе.

Токаев в беседе с Мишелем назвал события в Казахстане беспрецедентным актом агрессии и посягательством на его государственность. По его словам, насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди силовиков и мирных жителей, пострадало около 1300 объектов предпринимательства, более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин.