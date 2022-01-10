Самолёт ВКС России эвакуировал из Алма-Аты в Москву дипломатов из Венгрии и Австрии

Военный самолёт доставил в Москву из Казахстана 146 российских граждан, а также дипломатов из Венгрии и Австрии с семьями, сообщили в Минобороны России.

"Самолёт военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты в Москву 146 российских граждан <...>. Также самолётом Минобороны России были вывезены на подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана несколько иностранных дипломатов со своими семьями по просьбе посольств Венгрии и Австрии", — заявили в МИД РФ.