Самолёт ВКС России эвакуировал из Алма-Аты в Москву дипломатов из Венгрии и Австрии
А также ещё 146 соотечественников были возвращены на родину воздушным судном военно-транспортной авиации.
Самолёт ВКС России в Казахстане. Фото © ТАСС / Министерство обороны России
Военный самолёт доставил в Москву из Казахстана 146 российских граждан, а также дипломатов из Венгрии и Австрии с семьями, сообщили в Минобороны России.
"Самолёт военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты в Москву 146 российских граждан <...>. Также самолётом Минобороны России были вывезены на подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана несколько иностранных дипломатов со своими семьями по просьбе посольств Венгрии и Австрии", — заявили в МИД РФ.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й Отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
Комментариев: 0