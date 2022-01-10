НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Самолёт ВКС России эвакуировал из Алма-Аты в Москву дипломатов из Венгрии и Австрии

А также ещё 146 соотечественников были возвращены на родину воздушным судном военно-транспортной авиации.

10 января, 15:39
<p>Самолёт ВКС России в Казахстане. Фото © ТАСС / Министерство обороны России</p>

Самолёт ВКС России в Казахстане. Фото © ТАСС / Министерство обороны России

Военный самолёт доставил в Москву из Казахстана 146 российских граждан, а также дипломатов из Венгрии и Австрии с семьями, сообщили в Минобороны России.

"Самолёт военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты в Москву 146 российских граждан <...>. Также самолётом Минобороны России были вывезены на подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана несколько иностранных дипломатов со своими семьями по просьбе посольств Венгрии и Австрии", — заявили в МИД РФ.

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й Отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.

МИД сообщил об эвакуации 28 россиян на родину из Нур-Султана

МИД сообщил об эвакуации 28 россиян на родину из Нур-Султана

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1