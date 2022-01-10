Лавров и глава МИД Китая обсудили ситуацию в Казахстане

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили в ходе телефонного разговора кризис в Казахстане, подчеркнув обеспокоенность вмешательством внешних сил в события в республике, в том числе участием иностранных наёмников в нападениях на мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов, захвате госучреждений и иных объектов.

"С обеих сторон выражена твёрдая поддержка усилиям казахстанского руководства по восстановлению конституционного порядка в стране", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Помимо этого, Ван И позитивно оценил предпринятые по линии ОДКБ меры в ответ на обращение руководства Казахстана в целях содействия нормализации обстановки в стране. Министры отметили также роль ШОС в обеспечении безопасности в Евразии, включая Центрально-Азиатский регион.

Дипломаты также сошлись во мнении, что действия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева были своевременными и соразмерными масштабу угрозы, с которой столкнулась республика, и выразили уверенность в том, что в Казахстан вернутся мир и спокойствие, а также условились поддерживать тесные контакты по этому и другим актуальным международным вопросам.