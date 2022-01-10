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Лавров и глава МИД Китая обсудили ситуацию в Казахстане

Они отметили своевременность и соразмерность действий президента республики масштабу угрозы.

10 января, 16:08
<p>Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили в ходе телефонного разговора кризис в Казахстане, подчеркнув обеспокоенность вмешательством внешних сил в события в республике, в том числе участием иностранных наёмников в нападениях на мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов, захвате госучреждений и иных объектов.

"С обеих сторон выражена твёрдая поддержка усилиям казахстанского руководства по восстановлению конституционного порядка в стране", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Помимо этого, Ван И позитивно оценил предпринятые по линии ОДКБ меры в ответ на обращение руководства Казахстана в целях содействия нормализации обстановки в стране. Министры отметили также роль ШОС в обеспечении безопасности в Евразии, включая Центрально-Азиатский регион.

​Токаев оценил ущерб от беспорядков в Казахстане в $2–3 млрд

​Токаев оценил ущерб от беспорядков в Казахстане в $2–3 млрд

Дипломаты также сошлись во мнении, что действия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева были своевременными и соразмерными масштабу угрозы, с которой столкнулась республика, и выразили уверенность в том, что в Казахстан вернутся мир и спокойствие, а также условились поддерживать тесные контакты по этому и другим актуальным международным вопросам.

Напомним, сегодня в ходе экстренного саммита ОДКБ президент Казахстана назвал произошедшее в стране попыткой госпереворота и самым тяжёлым кризисом за всю 30-летнюю историю независимости республики. Он рассказал, что ещё в первые дни протестов требования митингующих были услышаны, однако ситуацией воспользовались злоумышленники, организовав массовые беспорядки. Токаев рассказал о бесчинствах экстремистов, которые отрезали головы и по ночам крали из моргов тела своих ликвидированных подельников.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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