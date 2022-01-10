Ракетная партия: Итоги переговоров США и России в Женеве Политолог Дмитрий Родионов — о том, к чему приведут переговоры дипломатов в Женеве и почему рассчитывать на отказ Москвы убрать ракеты из Крыма, Калининграда и не ставить их в Минске не стоит. 10 января, 16:30 Фото © Shutterstock

Россия на переговорах с США по гарантиям безопасности не собирается отступать от уже заявленных позиций, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, к компромиссам должна готовиться американская сторона, в то время как российская приехала в Женеву с чёткой позицией. Однако, судя по всему, Штаты к компромиссам не готовы.

Рябков и первый замгоссекретаря США Венди Шерман, возглавляющие российскую и американскую делегации на переговорах в Женеве, не стали пожимать друг другу руки перед началом встречи. Ковидная дистанция? Официально можно и так объяснить. На деле это знак: договориться не удастся.

Накануне переговоров в США раскрыли их детали. Источники, знакомые с планами американской администрации, сообщили Washington Post, что стороны намерены обсудить вопросы размещения ракет и масштаб проводимых в Европе военных учений.

Ранее представитель американской администрации рассказал, что США готовы обсуждать с Россией неразмещение на Украине американских ракет. Он напомнил, что президент США Джо Байден уже заявлял российскому коллеге Владимиру Путину, что Вашингтон не намерен этого делать. При этом американский чиновник подчеркнул, что стороны могут достичь взаимопонимания, если Россия даст встречные обязательства.

В принципе, всё было очевидно с самого начала, когда Байден заявил о том, что сама постановка вопроса о красных линиях для него неприемлема. Обещания не развёртывать на Украине наступательные вооружения — пустой звук. Что такое наступательные вооружения? Ударные ракеты с ядерными боеголовками?

Но мы уже видим, как они не размещают наступательное вооружение в Румынии — формально оно оборонительное, однако в эти же установки легко заряжаются "Томагавки". А даже если мы заставим их подписать договор, в котором конкретно будут перечисляться запрещённые типы установок, это не гарантирует того, что завтра они не создадут чего-то нового, не попадающего под действие договора, но несущего угрозу, — гонка вооружений со стороны Вашингтона в самом разгаре. Кроме того, мы не раз видели, как легко американцы выходят из любых договоров.

Наконец, даже без размещения ракет США накачали Украину оружием, военными советниками, базами — в достаточной степени для того, чтобы создать нам серьёзные проблемы. При этом Вашингтон будет рассматривать обещание не размещать ракеты как великую уступку, которую он незамедлительно компенсирует усилением поддержки киевского режима: оружием, финансами, идеологической и информационной "помощью".

А главное, что, как заявил источник в администрации, в ответ на это американцы ждут уступок от Москвы. Едва ли они будут требовать от нас отказаться от Крыма — вряд ли кто-то считает это выполнимым. Но Крым, скорее всего, будет фигурировать в повестке — в плане ограничения там вооружений. Американские военные эксперты не первый год обращают внимание на усиление оборонного потенциала полуострова. И правильно обращают — а что нам ещё делать на фоне участившихся провокаций в Чёрном море со стороны НАТО?

Напомню, что возможность размещения российского ядерного оружия в Крыму не первый год является одним из главных жупелов как украинской, так и западной пропаганды. Равно как и наши "Искандеры" в Калининграде. В последнее время к списку запретных зон прибавилась Белоруссия, руководство которой американцы сами вынудили признать возможность размещения там ядерных ракет РФ. Так что вполне ожидаемым будет в обмен на обещание неразмещения ими ракет на Украине выставление требования к России не ставить ракеты в Белоруссии, Калининграде и Крыму.

При этом стоит заметить абсолютную неравномерность такой сделки: для нас защита Крыма и Калининграда — вопрос непосредственной национальной безопасности, им же ракеты на Украине нужны лишь для того, чтобы пугать нас, не для обороны, а для наступления. Но они всё равно выставят это так, что идут на беспрецедентные уступки, но лишь на условиях взаимности.

Что ещё они могут потребовать за свою "готовность к компромиссу"? Прекратить поддержку Донбасса — мол, мы уходим с Украины и вы уходите. Скорее всего, к этому требованию добавится отвод войск от границ Украины на расстояние не менее 200 километров. При этом Украина останется под полным влиянием США и получит возможность реинтегрировать Донбасс по хорватскому сценарию.

Думаю, в Вашингтоне понимают неприемлемость этих требований и наверняка имеют план-минимум. К примеру, в обмен на обещание не брать в НАТО Украину протащить туда Грузию и Молдавию. Или что Москва закроет глаза на размещение постоянных военных баз в странах Прибалтики, на втягивание в НАТО Швеции и Финляндии. В конце концов, на ослабление поддержки Дамаска, влияния в Закавказье (вывод миротворцев из Азербайджана), в Средней Азии — на размещение там американских баз, как это было 20 лет назад.

Кстати, не зря полыхнул Казахстан именно накануне переговоров. Очевидно, что возможный переворот с приходом к власти в этой стране русофобских сил или полноценная гражданская война должны были ослабить российские переговорные позиции. Правда, получилось с точностью до наоборот — ОДКБ продемонстрировала своё умение оперативно решать создаваемые нам проблемы, а Москва показала всему миру, что больше отступления и сдачи позиций не будет.

Так или иначе, при любом раскладе в Казахстане, Закавказье и на Украине очевидно, что ни на какие реальные компромиссы США идти не готовы. И не готовы были изначально, о чём не раз заявляли. Так что ждать прорыва на переговорах с ними точно не стоило.

Но и рассчитывать на серьёзный результат переговоров с НАТО пока не имеет смысла. Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг фактически поставил ультиматум России, заявив, что они готовы к войне с нами в Европе в случае провала переговоров по безопасности. Он также подчеркнул, что НАТО идти на компромиссы, в частности по праву на присоединение, не намерено. Причём он повторил это в сотый раз. О том, что Россия не имеет права указывать НАТО, не раз высказывались и европейские чиновники, которые так рвутся принять участие в переговорах отдельной площадкой. Зачем? Чтобы подчеркнуть свою бескомпромиссность, выказать её Москве лично? Заявить о своей самостоятельности?

Впрочем, и переговоры с НАТО — это скорее попытка уважить их, европейцев, европейскую "самостоятельность" — в реальности все мы прекрасно понимаем, что решения принимаются в Вашингтоне, так что переговоры можно вести только с американцами. Правда, и это совершенно бесперспективно, причём — вполне предсказуемо.

Важны были не переговоры, а наши предложения, инициативы, требования — кому как нравится — и тот факт, что Россия их впервые высказала и дала понять, что время безнаказанности и вседозволенности американского однополярного мира окончено. Как и сам однополярный мир.

Недавно французская Le Monde писала о том, что "путинский манёвр" (имея в виду инициативы, предложенные МИД РФ) застал США врасплох. Параллельно автор так вспоминал Мюнхенскую конференцию 2007 года: "У многих присутствующих на мероприятии вытянулись лица, а кое-кто даже схватился за голову". "Вышли мы оттуда ошарашенные. Мы осознали, что скобка, закрывшая холодную войну, вновь открылась", — приводит автор слова одного из представителей Запада.

На самом деле это начался процесс закрытия гроба однополярного мира. Сегодня мы сделали ещё один шаг, и пусть у них снова вытягиваются лица. А то, что после этого сразу наступит разрядка, мир и дружба, никто и не ожидал. Процесс тектонических изменений геополитической реальности не осуществляется росчерком пера на однодневной встрече дипломатов.

Авторы Дмитрий Родионов