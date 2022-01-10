Леонид Куравлёв в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию с ковидом

Актёр Леонид Куравлёв находится в реанимации больницы в Коммунарке с ковидом, врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Народный артист РСФСР был госпитализирован ещё 6 января.

"Он на кислороде, так как лёгкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков... Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление", — рассказали "Стархиту" источники в больнице.

По его словам, любимец миллионов в последнее время страдал от гипертонии — у него часто кружилась голова, общее состояние было неважным.