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Леонид Куравлёв в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию с ковидом

Как стало известно журналистам, любимец миллионов также в последнее время страдал от гипертонии.

10 января, 17:15
<p><em style="font-style: italic;">Леонид Куравлёв. </em>Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Леонид Куравлёв. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Актёр Леонид Куравлёв находится в реанимации больницы в Коммунарке с ковидом, врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Народный артист РСФСР был госпитализирован ещё 6 января.

"Он на кислороде, так как лёгкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков... Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление", — рассказали "Стархиту" источники в больнице.

По его словам, любимец миллионов в последнее время страдал от гипертонии — у него часто кружилась голова, общее состояние было неважным.

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Ранее сегодня стало известно, что актриса Елена Проклова находится в реанимации в одной из столичных больниц. Она подтвердила госпитализацию, но свой диагноз раскрывать не стала. При этом, по данным СМИ, она оказалась в больнице после инсульта.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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