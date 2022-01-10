Представитель Госдепа: Последствия вторжения России на Украину будут более тяжкими, чем в 2014-м

Последствия возможного вторжения на Украину для Москвы будут гораздо жёстче, чем в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщила в понедельник первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман на брифинге по итогам завершившихся российско-американских консультаций по гарантиям безопасности, которые проходили сегодня в Женеве.

"Если Россия вторгнется на Украину, это повлечёт за собой значительные издержки и последствия, выходящие далеко за рамки того, что произошло в 2014 году", — сообщила Шерман, указав, что проинформировала российскую сторону о потенциальных последствиях.