Представитель Госдепа: Последствия вторжения России на Украину будут более тяжкими, чем в 2014-м
По словам Венди Шерман, США и партнёры "эффективно согласовали финансовые санкции", которыми Россия должна будет расплатиться в случае агрессии.
Первый зам госсекретаря США Венди Шерман. Фото © Getty Images / Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc
Последствия возможного вторжения на Украину для Москвы будут гораздо жёстче, чем в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщила в понедельник первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман на брифинге по итогам завершившихся российско-американских консультаций по гарантиям безопасности, которые проходили сегодня в Женеве.
"Если Россия вторгнется на Украину, это повлечёт за собой значительные издержки и последствия, выходящие далеко за рамки того, что произошло в 2014 году", — сообщила Шерман, указав, что проинформировала российскую сторону о потенциальных последствиях.
Она добавила, что США и партнёры "эффективно согласовали финансовые санкции", которыми Россия должна будет расплатиться в случае агрессии.
Лайф уже рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом президент России Владимир Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Кроме того, он перечислил президенту США "красные линии" России, указал на попытки Киева усилить наступление на русский язык, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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