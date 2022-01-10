Хлебникова дала первое интервью Малахову из больницы, раскрыв, что случилось в ночь пожара

Недавно состоялось первое интервью Марины Хлебниковой после ужасающей истории, которая произошла с ней в конце ноября прошлого года. Певица, которая стала жертвой пожара в собственном доме, поделилась подробностями трагедии в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". Она призналась, что причиной возгорания стала вовсе не сигарета, а короткое замыкание.

Марина Хлебникова. Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official

"Я поставила телефон на зарядку и включила кино. Вроде ещё что-то тогда заряжалось, так что могло случиться короткое замыкание. Хорошо, что все родные в порядке и пострадала только я", — призналась Хлебникова во время интервью, опровергая версии, которые расходились в СМИ в первые дни после ужасного инцидента. Судя по словам певицы, о себе она переживает в последнюю очередь — гораздо важнее, чтобы всё хорошо было у её близких.

Марина Хлебникова. Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official

Андрею Малахову артистка пожаловалась лишь на пару моментов — на постоянную боль, с которой она теперь живёт... и на то, что у неё в палате не поставили новогоднюю ёлочку. Выписываться из больницы певица планирует уже к 23 февраля, именно в этот день поженились её родители, и она очень хочет сделать им такой подарок на годовщину. А вот куда возвращаться — большой вопрос, ведь квартира Марины Арнольдовны сгорела, пишет Teleprogramma.pro.

Андрей Малахов. Видео © Instagram / marina_hlebnikova_official