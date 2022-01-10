Хлебникова дала первое интервью Малахову из больницы, раскрыв, что случилось в ночь пожара
Певица опровергла все слухи о непотушенной сигарете и рассказала о своём самочувствии. Артистка надеется поскорее выписаться, вот только возвращаться ей пока некуда.
Недавно состоялось первое интервью Марины Хлебниковой после ужасающей истории, которая произошла с ней в конце ноября прошлого года. Певица, которая стала жертвой пожара в собственном доме, поделилась подробностями трагедии в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". Она призналась, что причиной возгорания стала вовсе не сигарета, а короткое замыкание.
"Я поставила телефон на зарядку и включила кино. Вроде ещё что-то тогда заряжалось, так что могло случиться короткое замыкание. Хорошо, что все родные в порядке и пострадала только я", — призналась Хлебникова во время интервью, опровергая версии, которые расходились в СМИ в первые дни после ужасного инцидента. Судя по словам певицы, о себе она переживает в последнюю очередь — гораздо важнее, чтобы всё хорошо было у её близких.
Андрею Малахову артистка пожаловалась лишь на пару моментов — на постоянную боль, с которой она теперь живёт... и на то, что у неё в палате не поставили новогоднюю ёлочку. Выписываться из больницы певица планирует уже к 23 февраля, именно в этот день поженились её родители, и она очень хочет сделать им такой подарок на годовщину. А вот куда возвращаться — большой вопрос, ведь квартира Марины Арнольдовны сгорела, пишет Teleprogramma.pro.
Андрей Малахов. Видео © Instagram / marina_hlebnikova_official
Звезда девяностых относится к этой ситуации спокойно: "Мы всё уладим и с квартирой все вопросы решим. У меня чудесная дочка, родители". Тем не менее одной помощи семьи будет явно недостаточно. После того как "Прямой эфир" закончился, в инстаграм-профиле Хлебниковой появилось видео, которое специально для неё записал Андрей Малахов. На записи журналист призвал всех неравнодушных пожертвовать средства, которые пойдут на ремонт сгоревшей квартиры. Судя по комментариям под постом, собрать нужную сумму будет хоть и непросто, но всё же возможно. Как минимум стоит положиться на коллег Марины по цеху.
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