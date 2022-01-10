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Рябков заявил, что на переговорах с США была затронута тема будущего СНВ-3

Страны подписали ДСНВ в 2010 году, а в 2021 году в МИД РФ и Посольстве США подумали о завершении продления срока действия договора на пять лет.

10 января, 17:20
<p>Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прибыл на переговоры России и США по гарантиям безопасности. Швейцария. Женева. Фото © ТАСС / EPA / DENIS BALIBOUSE</p>

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прибыл на переговоры России и США по гарантиям безопасности. Швейцария. Женева. Фото © ТАСС / EPA / DENIS BALIBOUSE

Замглавы МИД Рябков заявил, что в ходе российско-американских консультаций по гарантиям безопасности в Женеве была затронута тема будущего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Что последует за истекающим уже через четыре с небольшим года ДСНВ, какие темы должны при этом отрабатываться, чем конкретно будут заниматься рабочие группы, созданные в рамках диалога о стратегической стабильности. Всё это было затронуто сегодня", — сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам Рябкова, эти вопросы занимали не главное место на переговорах. Он отметил, что тема гарантий безопасности лишь в некоторых аспектах смыкается с той работой, которую Россия ведёт по линии диалога о стратегической стабильности с США.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. 3 февраля 2021 года в МИД РФ состоялся обмен нотами с Посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет.

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Отметим, что состоявшиеся в Женеве переговоры с США по гарантиям безопасности Рябков назвал сложными и профессиональными, без попыток обойти острые углы. По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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