Рябков заявил, что на переговорах с США была затронута тема будущего СНВ-3

Замглавы МИД Рябков заявил, что в ходе российско-американских консультаций по гарантиям безопасности в Женеве была затронута тема будущего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Что последует за истекающим уже через четыре с небольшим года ДСНВ, какие темы должны при этом отрабатываться, чем конкретно будут заниматься рабочие группы, созданные в рамках диалога о стратегической стабильности. Всё это было затронуто сегодня", — сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам Рябкова, эти вопросы занимали не главное место на переговорах. Он отметил, что тема гарантий безопасности лишь в некоторых аспектах смыкается с той работой, которую Россия ведёт по линии диалога о стратегической стабильности с США.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. 3 февраля 2021 года в МИД РФ состоялся обмен нотами с Посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет.