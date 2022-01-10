Рябков: Россия продолжит учения на своей территории, несмотря на возражения НАТО

Россия продолжит проводить военные учения на своей территории, несмотря на все возражения представителей НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на брифинге по итогам российско-американских консультаций, которые завершились сегодня в Женеве.

"Мы проводили и будем проводить эти тренировочные мероприятия на своей территории, потому что как НАТО заботится о своей безопасности, так и мы заботимся о своей безопасности и делаем то, что считаем нужным. При этом, безусловно, чётко соблюдаем все свои обязательства в сфере контроля над вооружениями, нераспространения, что бы ни говорили на этот счёт наши оппоненты", — сказал он.