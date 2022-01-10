Рябков: Россия продолжит учения на своей территории, несмотря на возражения НАТО
По словам дипломата, наша страна чётко соблюдает свои обязательства в сфере контроля над вооружениями, "что бы ни говорили на этот счёт наши оппоненты".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Григоров Гавриил
Россия продолжит проводить военные учения на своей территории, несмотря на все возражения представителей НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на брифинге по итогам российско-американских консультаций, которые завершились сегодня в Женеве.
"Мы проводили и будем проводить эти тренировочные мероприятия на своей территории, потому что как НАТО заботится о своей безопасности, так и мы заботимся о своей безопасности и делаем то, что считаем нужным. При этом, безусловно, чётко соблюдаем все свои обязательства в сфере контроля над вооружениями, нераспространения, что бы ни говорили на этот счёт наши оппоненты", — сказал он.
Как ранее сообщал Лайф, консультации проходили сегодня в Женеве и завершились спустя семь с половиной часов. Рябков уже охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
Напомним, что проект соглашения о гарантиях безопасности Москва передала Вашингтону ещё в декабре. 7 января главы МИД стран – членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться.
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