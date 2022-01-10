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Регион
Опубликовано 10 января 2022, 17:26

Представители России и США не обсуждали Казахстан на консультациях в Женеве

Представитель Госдепартамента сообщила об этом в понедельник на брифинге после переговоров, длившихся семь с половиной часов.

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков не обсуждали ситуацию в Казахстане на своей встрече в Женеве. Об этом представитель Госдепа заявила в понедельник на брифинге по итогам переговоров.

"Сегодня тема Казахстана не поднималась", — ответила она на соответствующий вопрос журналистов.

Как ранее сообщал Лайф, консультации проходили сегодня в Женеве и завершились спустя семь с половиной часов. Рябков уже охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы.

Итоги переговоров США и России в Женеве
Итоги переговоров США и России в Женеве

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й Отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. Общее число жертв беспорядков на данный момент по-прежнему неизвестно, однако ранее сообщалось, что в результате столкновений с протестующими погибло по меньшей мере 18 силовиков.

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Казахстан. Алма-Ата. Протестующие возле горящего здания мэрии (акимат). Фото © ТАСС / Джумаев Ерлан

Марина Калегина
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