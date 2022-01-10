Представители России и США не обсуждали Казахстан на консультациях в Женеве

Представитель Госдепартамента сообщила об этом в понедельник на брифинге после переговоров, длившихся семь с половиной часов.

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков не обсуждали ситуацию в Казахстане на своей встрече в Женеве. Об этом представитель Госдепа заявила в понедельник на брифинге по итогам переговоров.

"Сегодня тема Казахстана не поднималась", — ответила она на соответствующий вопрос журналистов.