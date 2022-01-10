Представители России и США не обсуждали Казахстан на консультациях в Женеве

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков не обсуждали ситуацию в Казахстане на своей встрече в Женеве. Об этом представитель Госдепа заявила в понедельник на брифинге по итогам переговоров.

Как ранее сообщал Лайф, консультации проходили сегодня в Женеве и завершились спустя семь с половиной часов. Рябков уже охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы.