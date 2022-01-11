Замглавы центра Гамалеи Логунов рассказал о подготовке к вакцинации Путина от ковида

Замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов рассказал, как проходила вакцинация российского лидера Владимира Путина от коронавирусной инфекции. Он признался, что ощущал особую ответственность.

"Ощущал, конечно, ответственность. Трудно не ощущать ответственность… Состоялась беседа, разговор, почему так нужно делать, почему это интересно, то есть не только перед камерами, но и так, вживую разговор был", — сказал Логунов в эфире Youtube-канала "Соловьёв Live".

Президент перед прививкой интраназальной вакциной задавал вопросы, а также и отнёсся к иммунизации абсолютно серьёзно, отметил замдиректора центра имени Гамалеи. Отвечая на вопрос, можно ли назвать Путина тяжёлым пациентом, Логунов отметил, что нет, и назвал его внимательным.