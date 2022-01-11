Замглавы центра Гамалеи Логунов рассказал о подготовке к вакцинации Путина от ковида
По его словам, президент перед прививкой задал интересующие его вопросы и отнёсся к этому со всей серьёзностью.
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Замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов рассказал, как проходила вакцинация российского лидера Владимира Путина от коронавирусной инфекции. Он признался, что ощущал особую ответственность.
"Ощущал, конечно, ответственность. Трудно не ощущать ответственность… Состоялась беседа, разговор, почему так нужно делать, почему это интересно, то есть не только перед камерами, но и так, вживую разговор был", — сказал Логунов в эфире Youtube-канала "Соловьёв Live".
Президент перед прививкой интраназальной вакциной задавал вопросы, а также и отнёсся к иммунизации абсолютно серьёзно, отметил замдиректора центра имени Гамалеи. Отвечая на вопрос, можно ли назвать Путина тяжёлым пациентом, Логунов отметил, что нет, и назвал его внимательным.
Напомним, что 21 ноября Владимир Путин прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Глава государства сделал прививку вакциной "Спутник лайт", а потом испытал на себе ещё и назальную вакцину от ковида. Как позже признался российский лидер, процедура прошла настолько быстро, что никаких ощущений он и не успел испытать.
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