В России начался набор добровольцев для исследования назальной вакцины от ковида

Центр имени Гамалеи объявил набор добровольцев для участия в клинических испытаниях назальной вакцины от ковида. Об этом в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" сообщил заместитель директора учреждения Денис Логунов.

"Мы получили разрешение на клинические исследования интраназальной вакцины, и ещё идёт набор добровольцев на это клиническое исследование", — сказал Логунов.