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В России начался набор добровольцев для исследования назальной вакцины от ковида

Ожидается, что препарат поступит в гражданский оборот в течение трёх-четырёх месяцев.

11 января, 08:50
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Центр имени Гамалеи объявил набор добровольцев для участия в клинических испытаниях назальной вакцины от ковида. Об этом в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" сообщил заместитель директора учреждения Денис Логунов.

"Мы получили разрешение на клинические исследования интраназальной вакцины, и ещё идёт набор добровольцев на это клиническое исследование", — сказал Логунов.

Напомним, что о разработке назальной вакцины от коронавируса стало известно в октябре прошлого года. Одним из первых, кто испытал на себе препарат, стал президент России Владимир Путин. Ожидается, что назальная вакцина будет доступна в первом квартале 2022 года.

Гинцбург: Назальная вакцина от ковида поступит в гражданский оборот через 3–4 месяца

Гинцбург: Назальная вакцина от ковида поступит в гражданский оборот через 3–4 месяца

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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