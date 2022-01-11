В России начался набор добровольцев для исследования назальной вакцины от ковида
Ожидается, что препарат поступит в гражданский оборот в течение трёх-четырёх месяцев.
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Центр имени Гамалеи объявил набор добровольцев для участия в клинических испытаниях назальной вакцины от ковида. Об этом в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" сообщил заместитель директора учреждения Денис Логунов.
"Мы получили разрешение на клинические исследования интраназальной вакцины, и ещё идёт набор добровольцев на это клиническое исследование", — сказал Логунов.
Напомним, что о разработке назальной вакцины от коронавируса стало известно в октябре прошлого года. Одним из первых, кто испытал на себе препарат, стал президент России Владимир Путин. Ожидается, что назальная вакцина будет доступна в первом квартале 2022 года.
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