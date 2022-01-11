ЕМА дало положительное заключение по производству вакцины "Спутник V"

По его словам, в настоящее время идёт работа над гармонизацией производственных стандартов в Европе, Китае и России.

"И вот эта часть работы по признанию именно производственных стандартов, по признанию того, как проводились клинические исследования, в этой части как раз ЕМА уже приезжало, и у нас нет критических замечаний по части проведения клинических исследований, мы получили положительное заключение", — отметил учёный.