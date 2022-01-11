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ЕМА дало положительное заключение по производству вакцины "Спутник V"

Сейчас идёт работа над гармонизацией производственных стандартов в Европе, Китае и России.

11 января, 08:18
<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) дало положительное заключение относительно производственных стандартов российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил замдиректора центра Гамалеи Денис Логунов в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

По его словам, в настоящее время идёт работа над гармонизацией производственных стандартов в Европе, Китае и России.

"И вот эта часть работы по признанию именно производственных стандартов, по признанию того, как проводились клинические исследования, в этой части как раз ЕМА уже приезжало, и у нас нет критических замечаний по части проведения клинических исследований, мы получили положительное заключение", — отметил учёный.

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Ранее глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2022 года.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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