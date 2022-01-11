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Reuters: В США выявили рекордное в мире количество случаев ковида за сутки — 1,13 млн

При этом итоговое число заражений может быть ещё больше, так как не все американские штаты успели опубликовать данные по заболеваемости.

11 января, 05:14

© ТАСС / АР

В США зафиксировали по меньшей мере 1,13 миллиона новых случаев коронавируса за сутки, подсчитало агентство Reuters.

По его данным, такое количество инфицированных является новым мировым рекордом. При этом итоговое число заражений может быть ещё больше, так как не все американские штаты успели опубликовать данные по заболеваемости.

Reuters: Число госпитализированных с ковидом в США достигло рекордных 132 646 человек

Reuters: Число госпитализированных с ковидом в США достигло рекордных 132 646 человек

"Признаков замедления распространения контагиозного омикрон-штамма не наблюдается", пишет Reuters.

Напомним, в начале января в Соединённых Штатах за сутки выявили более миллиона новых случаев ковида. Причём это количество почти вдвое превысило предыдущий антирекорд: 31 декабря 2021 года в стране зафиксировали около 590 тысяч заболевших. Утверждается, что более 95% новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране вызвано омикрон-штаммом.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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