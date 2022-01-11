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Нападающий "Вашингтона" Овечкин установил худшую безголевую серию в сезоне

Российский хоккеист не может отличиться заброшенной шайбой уже четыре матча подряд.

11 января, 05:03

Александр Овечкин в матче с "Бостоном" (архив) © ТАСС / AP

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не смог отличиться заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата против "Бостон Брюинз". Игра завершилась со счётом 3:7 в пользу "медведей".

Россиянин не может забить уже в четвёртом матче подряд — это самая длинная безголевая серия для него в текущем сезоне. Однако в игре с "Бостоном" Овечкин сделал результативную передачу, которая стала для него 618-й в карьере в НХЛ. По этому показателю он опередил чеха Патрика Элиаша и вышел на 86-е место в истории лиги. Ближайшая цель для Ови — опередить действующего главного тренера молодёжной сборной России Сергея Зубова (619 передач). В бомбардирской гонке этого сезона Овечкин на одно очко отстаёт от нападающих "Эдмонтон Ойлерз" Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля (52 против 53).

Гол Кузнецова и пас Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения в матче с "Миннесотой"

Гол Кузнецова и пас Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения в матче с "Миннесотой"

Ранее "Вашингтон" устроил церемонию в честь рекорда Овечкина по голам в большинстве матчей в НХЛ.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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