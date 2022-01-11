Нападающий "Вашингтона" Овечкин установил худшую безголевую серию в сезоне

Россиянин не может забить уже в четвёртом матче подряд — это самая длинная безголевая серия для него в текущем сезоне. Однако в игре с "Бостоном" Овечкин сделал результативную передачу, которая стала для него 618-й в карьере в НХЛ. По этому показателю он опередил чеха Патрика Элиаша и вышел на 86-е место в истории лиги. Ближайшая цель для Ови — опередить действующего главного тренера молодёжной сборной России Сергея Зубова (619 передач). В бомбардирской гонке этого сезона Овечкин на одно очко отстаёт от нападающих "Эдмонтон Ойлерз" Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля (52 против 53).