Замдиректора центра Гамалеи прогнозирует всплеск заболеваемости "омикроном" к февралю
По словам Дениса Логунова, говорить о "лёгкости" этого штамма коронавируса безответственно и опасно, ведь число заболевших может быть беспрецедентным.
Госпиталь для пациентов с коронавирусом на Каширском шоссе © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Значительный подъём заболеваемости коронавирусом в России ожидается в ближайшие недели. Об этом сообщил во вторник замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live". По его словам, всё из-за штамма "омикрон", который отличается высокой заразностью.
"Абсолютно уверен, что до конца января, в начале февраля у нас будет значимый подъём заболеваемости штаммом "омикрон", — заявил учёный.
По словам Логунова, говорить о "лёгкости" этого штамма из-за сниженной летальности совсем не стоит, поскольку дальше более лёгкое течение болезни не умаляет беспрецедентно высокую заболеваемость.
"Даже эта сниженная летальность и сниженное "утяжеление" в процессе госпитализации могут перекрываться количеством заболевших, то есть уровень и наклон заболеваемости в масштабе "омикрона" абсолютно беспрецедентный", — предупредил замдиректора центра Гамалеи.
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Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что возможность к мутации омикрон-штамм коронавируса получает за счёт непривитого населения. А на днях в России выявлены первые незавозные случаи заражения "омикроном". По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, заболевание было диагностировано у нескольких пациентов из регионов.
Напомним, что новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Он был назван греческой буквой "омикрон". Этот штамм признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Из-за этого Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Первые случаи заражения штаммом "омикрон" выявили в России 14 декабря, а к концу года таких пациентов стало больше ста.
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