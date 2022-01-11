Замдиректора центра Гамалеи прогнозирует всплеск заболеваемости "омикроном" к февралю

Значительный подъём заболеваемости коронавирусом в России ожидается в ближайшие недели. Об этом сообщил во вторник замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live". По его словам, всё из-за штамма "омикрон", который отличается высокой заразностью.

"Абсолютно уверен, что до конца января, в начале февраля у нас будет значимый подъём заболеваемости штаммом "омикрон", — заявил учёный.

По словам Логунова, говорить о "лёгкости" этого штамма из-за сниженной летальности совсем не стоит, поскольку дальше более лёгкое течение болезни не умаляет беспрецедентно высокую заболеваемость.

"Даже эта сниженная летальность и сниженное "утяжеление" в процессе госпитализации могут перекрываться количеством заболевших, то есть уровень и наклон заболеваемости в масштабе "омикрона" абсолютно беспрецедентный", — предупредил замдиректора центра Гамалеи.