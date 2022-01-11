Константин Хабенский отметит 50-летний юбилей на сцене МХТ

Народный артист РФ, художественный руководитель Московского художественного театра (МХТ) им. А.П. Чехова Константин Хабенский, которому во вторник исполняется 50 лет, отметит юбилей на сцене МХТ, сообщили ТАСС в театре.

Он сыграет главную роль в постановке "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена". Спектакль, премьера которого состоялась 16 октября 2021 года, поставил режиссёр Виктор Крамер по собственной пьесе, написанной при участии Хабенского. Её фантастический сюжет основывается на реальных событиях из жизни барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена, рассказах Рудольфа Эриха Распе и других авторов, посвятивших свои произведения приключениям барона из Боденвердера.

"Константина Юрьевича я знаю давно, ещё со времён его работы в "Сатириконе", где я вырос, был совсем юным и не мечтал даже тогда ещё о карьере артиста. Я очень рад, что мы уже не в одном фильме работали вместе. Константин Юрьевич для меня — пример для подражания. Я смотрю на его работу и понимаю, что мне всегда есть к чему стремиться", — рассказал об актёре заслуженный артист РФ Виктор Добронравов.

Киносеть "Москино" анонсировала специальную программу в честь юбилея Константина Хабенского. Помимо фильмов "Адмирал", "Ночной дозор", "Статский советник" и "Географ глобус пропил" можно будет увидеть картины, где он снялся в небольших, но ярких ролях. Например, триллер "Поклонник" о дружбе школьницы и маньяка и режиссёрский дебют Ренаты Литвиновой "Богиня: как я полюбила".