Люди в военной форме обчистили пиццерию во время беспорядков в Алма-Ате
Владелец заведения уверен, что это были военные, которые осматривали помещение после обстрелов. Однако власти ранее предупреждали, что многие мародёры надевали камуфляж.
© Telegram / SHOT
В Алма-Ате во время беспорядков люди в форме обчистили пиццерию. © Telegram/SHOT
В Алма-Ате в самый разгар беспорядков люди в военной форме обчистили пиццерию. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказал владелец заведения.
В силу своего расположения небольшому ресторану не повезло оказаться в самом центре недавних событий, которые накрыли Казахстан. Пиццерия попала под обстрел, двери оказались выломаны, кассы — обчищены, а товары — похищены. Однако ещё больше владельцы заведения были удивлены, когда просматривали записи с камер наблюдения. На них было чётко видно, что "ревизию" в пиццерии провели люди в военной форме.
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"Они прям с фонариками профессионально смотрят, что и как. Открыли морозильник, смотрят, что там можно взять. Они забрали, что им нужно было. Видите, всё вытаскивают", — комментирует запись с камер владелец ресторана Рудольф.
По его словам, касса также была взломана, денег внутри не было. Мужчина считает, что на видео военные, так как, судя по записям, именно они осматривали помещение после обстрелов. При этом ранее власти Казахстана предупреждали, что участники беспорядков могут устраивать провокации в военной форме, поэтому, кого в действительности сняли камеры, теперь предстоит выяснять полицейским.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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