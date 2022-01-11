Люди в военной форме обчистили пиццерию во время беспорядков в Алма-Ате

В Алма-Ате во время беспорядков люди в форме обчистили пиццерию. © Telegram/SHOT

В Алма-Ате в самый разгар беспорядков люди в военной форме обчистили пиццерию. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказал владелец заведения.

В силу своего расположения небольшому ресторану не повезло оказаться в самом центре недавних событий, которые накрыли Казахстан. Пиццерия попала под обстрел, двери оказались выломаны, кассы — обчищены, а товары — похищены. Однако ещё больше владельцы заведения были удивлены, когда просматривали записи с камер наблюдения. На них было чётко видно, что "ревизию" в пиццерии провели люди в военной форме.

"Они прям с фонариками профессионально смотрят, что и как. Открыли морозильник, смотрят, что там можно взять. Они забрали, что им нужно было. Видите, всё вытаскивают", — комментирует запись с камер владелец ресторана Рудольф.