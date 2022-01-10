"Ведь это наша общая история": Сотрудница музея Алма-Аты сумела остановить мародёров, пришедших за мечами и копьями гуннов
По словам замдиректора учреждения, толпа выломала дверь, а некоторые из нападавших были вооружены ножами.
Здание Центрального государственного музея Казахстана © Instagram / central_state_museum_of_kz
В Алма-Ате сотрудница Центрального государственного музея Казахстана сумела отговорить мародёров, которые пришли за оружием древних воинов. Об этом сообщает телеканал "Хабар 24".
Из-за беспорядков сотрудникам музея приходилось ночевать на рабочем месте. Однако учреждение расположено недалеко от администрации города, поэтому участники погромов всё же заявились, намереваясь вооружиться мечами и копьями гуннов и саков. В результате к толпе, которая выломала дверь, вышла заместитель директора музея Бибигуль Дандыгараева и убедила их не забирать экспонаты.
"Они выломали дверь — сначала вошли шесть-семь человек, сзади была толпа из 200 людей. Я точно не помню, что им говорила, но пыталась их убедить не трогать ничего, ведь это наша общая история, которую нельзя потерять", — вспоминает женщина.
По словам Дандыгараевой, некоторые мародёры были вооружены ножами. Сама женщина уверена, что защитить экспонаты ей помогли "духи предков и древних воинов".
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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