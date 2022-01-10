В Алма-Ате сотрудница Центрального государственного музея Казахстана сумела отговорить мародёров, которые пришли за оружием древних воинов. Об этом сообщает телеканал "Хабар 24".

Из-за беспорядков сотрудникам музея приходилось ночевать на рабочем месте. Однако учреждение расположено недалеко от администрации города, поэтому участники погромов всё же заявились, намереваясь вооружиться мечами и копьями гуннов и саков. В результате к толпе, которая выломала дверь, вышла заместитель директора музея Бибигуль Дандыгараева и убедила их не забирать экспонаты.

"Они выломали дверь — сначала вошли шесть-семь человек, сзади была толпа из 200 людей. Я точно не помню, что им говорила, но пыталась их убедить не трогать ничего, ведь это наша общая история, которую нельзя потерять", — вспоминает женщина.