"Это большая потеря и для российского спорта, и для спорта Санкт-Петербурга, и лично для меня. Потому что мы были близки. Он был моим кумиром. Всегда оставался другом. Офицер, педагог, полковник. Поддерживал меня всегда. Мы с ним были на связи. Я его в декабре с юбилеем поздравлял в эфире. Это большое горе лично моё, потому что широкой души был человек. Добрый, отзывчивый, большой труженик. Он был такой... как представитель рок-н-ролла сборной Советского Союза, несмотря на свою внутреннюю скромность. Вот эти волосы, усы... Дэвид Байрон такой был в команде. Это огромная потеря. Он великий спортсмен. Это моя личная боль", — заявил Губерниев.