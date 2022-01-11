"Добрый, отзывчивый, труженик": Губерниев назвал умершего олимпийского чемпиона Алябьева своим кумиром
Причиной смерти легендарного спортсмена стали проблемы с лёгкими.
Дмитрий Губерниев. Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Комментатор и ведущий "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев заявил, что двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев был его кумиром. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.
Легендарный спортсмен умер из-за проблем с лёгкими. Перед смертью он сильно простудился.
"Это большая потеря и для российского спорта, и для спорта Санкт-Петербурга, и лично для меня. Потому что мы были близки. Он был моим кумиром. Всегда оставался другом. Офицер, педагог, полковник. Поддерживал меня всегда. Мы с ним были на связи. Я его в декабре с юбилеем поздравлял в эфире. Это большое горе лично моё, потому что широкой души был человек. Добрый, отзывчивый, большой труженик. Он был такой... как представитель рок-н-ролла сборной Советского Союза, несмотря на свою внутреннюю скромность. Вот эти волосы, усы... Дэвид Байрон такой был в команде. Это огромная потеря. Он великий спортсмен. Это моя личная боль", — заявил Губерниев.
Ранее Лайф сообщал, что Анатолий Алябьев скончался в ночь на 11 января. В декабре 2021 года он отметил 70-летний юбилей. Алябьев завоевал две золотые медали на Играх 1980 года в Лейк-Плэсиде. Сначала он победил в индивидуальной гонке, а затем стал чемпионом в эстафете.
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