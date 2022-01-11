"Не раньше апреля": Стерлинг сообщил о переносе боя с россиянином Яном
Их предыдущий поединок проходил весной прошлого года. Тогда наш соотечественник был дисквалифицирован из-за удара коленом в голову и лишился пояса чемпиона UFC в легчайшем весе.
Петр Ян и Алджамейн Стерлинг. Фото © ТАСС / ZUMA / Diego Ribas, wikipedia
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг сообщил о переносе титульного боя с россиянином Петром Яном, который планировался в марте этого года.
"Бой отменён до последующего уведомления. Я продолжаю тренироваться и готовиться. Поединок пройдёт не раньше апреля. Эта картошка не сможет бегать от меня вечно!" — написал Стерлинг в своём "твиттере".
Первый поединок между бойцами состоялся в марте 2020 года. Тогда россиянин лишился чемпионского пояса из-за запрещённого удара коленом в голову.
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