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"Не раньше апреля": Стерлинг сообщил о переносе боя с россиянином Яном

Их предыдущий поединок проходил весной прошлого года. Тогда наш соотечественник был дисквалифицирован из-за удара коленом в голову и лишился пояса чемпиона UFC в легчайшем весе.

11 января, 08:16

Петр Ян и Алджамейн Стерлинг. Фото © ТАСС / ZUMA / Diego Ribas, wikipedia

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг сообщил о переносе титульного боя с россиянином Петром Яном, который планировался в марте этого года.

"Бой отменён до последующего уведомления. Я продолжаю тренироваться и готовиться. Поединок пройдёт не раньше апреля. Эта картошка не сможет бегать от меня вечно!" — написал Стерлинг в своём "твиттере".

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Первый поединок между бойцами состоялся в марте 2020 года. Тогда россиянин лишился чемпионского пояса из-за запрещённого удара коленом в голову.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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