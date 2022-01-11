Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг сообщил о переносе титульного боя с россиянином Петром Яном, который планировался в марте этого года.

"Бой отменён до последующего уведомления. Я продолжаю тренироваться и готовиться. Поединок пройдёт не раньше апреля. Эта картошка не сможет бегать от меня вечно!" — написал Стерлинг в своём "твиттере".