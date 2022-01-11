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Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

После окончания карьеры он стал тренером и подготовил более 40 мастеров спорта.

11 января, 07:20

Анатолий Алябьев. Фото © ТАСС/Александра Яковлева /Фотохроника ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион, биатлонист Анатолий Алябьев ушёл из жизни в ночь на 11 января, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

"Не стало двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Анатолия Николаевича Алябьева. Совсем недавно, 12 декабря прошлого года, Алябьев отметил 70-летний юбилей", — говорится в сообщении.

Умер олимпийский чемпион 1980 года Виктор Мазин

Умер олимпийский чемпион 1980 года Виктор Мазин

Анатолий Алябьев взял две золотые медали на Играх 1980 года в американском Лейк-Плэсиде. Сначала он победил в индивидуальной гонке, а после этого завоевал вторую золотую медаль в эстафете. На тех же играх он стал третьим в спринте. После окончания карьеры Алябьев стал тренером и подготовил более 40 мастеров спорта, трёх мастеров спорта международного класса и одного заслуженного мастера спорта.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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