Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

Анатолий Алябьев взял две золотые медали на Играх 1980 года в американском Лейк-Плэсиде. Сначала он победил в индивидуальной гонке, а после этого завоевал вторую золотую медаль в эстафете. На тех же играх он стал третьим в спринте. После окончания карьеры Алябьев стал тренером и подготовил более 40 мастеров спорта, трёх мастеров спорта международного класса и одного заслуженного мастера спорта.