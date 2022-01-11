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"Спартак" нанял португальского специалиста по питанию Рикарду Пинту

Как сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов, нутрициолог уже несколько дней находится в Москве.

10 января, 21:53
<p>Футболисты ФК "Спартак" © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CXEGdeOqhU6/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fcsm_official</a></p>

Футболисты ФК "Спартак" © Instagram / fcsm_official

Футбольный клуб "Спартак" пригласил на работу португальского специалиста по питанию Рикарду Пинту. Об этом журналистам рассказал руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

"Клуб действительно пригласил на работу нутрициониста. Его зовут Рикарду Пинту, он португалец. Специалист уже несколько дней находится в Москве, ведёт подготовку к сборам по своей линии", — сообщил Зеленов.

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Напомним, в середине декабря 2021 года "Спартак" объявил об увольнении главного тренера, португальца Руя Витории. Его место занял итальянец Паоло Ваноли. Он подписал с московским клубом контракт на полтора года. Ранее Ваноли был ассистентом Антонио Конте в сборной Италии, английском "Челси" и итальянском "Интере".

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Лайф также сообщал, что новым спортивным директором московского "Спартака" стал бывший скаут футбольного клуба ПСЖ Лука Каттани.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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