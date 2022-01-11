"Спартак" нанял португальского специалиста по питанию Рикарду Пинту
Как сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов, нутрициолог уже несколько дней находится в Москве.
Футболисты ФК "Спартак" © Instagram / fcsm_official
Футбольный клуб "Спартак" пригласил на работу португальского специалиста по питанию Рикарду Пинту. Об этом журналистам рассказал руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
"Клуб действительно пригласил на работу нутрициониста. Его зовут Рикарду Пинту, он португалец. Специалист уже несколько дней находится в Москве, ведёт подготовку к сборам по своей линии", — сообщил Зеленов.
Напомним, в середине декабря 2021 года "Спартак" объявил об увольнении главного тренера, португальца Руя Витории. Его место занял итальянец Паоло Ваноли. Он подписал с московским клубом контракт на полтора года. Ранее Ваноли был ассистентом Антонио Конте в сборной Италии, английском "Челси" и итальянском "Интере".
Лайф также сообщал, что новым спортивным директором московского "Спартака" стал бывший скаут футбольного клуба ПСЖ Лука Каттани.
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