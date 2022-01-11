"Спартак" нанял португальского специалиста по питанию Рикарду Пинту

Футбольный клуб "Спартак" пригласил на работу португальского специалиста по питанию Рикарду Пинту. Об этом журналистам рассказал руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

"Клуб действительно пригласил на работу нутрициониста. Его зовут Рикарду Пинту, он португалец. Специалист уже несколько дней находится в Москве, ведёт подготовку к сборам по своей линии", — сообщил Зеленов.

Напомним, в середине декабря 2021 года "Спартак" объявил об увольнении главного тренера, португальца Руя Витории. Его место занял итальянец Паоло Ваноли. Он подписал с московским клубом контракт на полтора года. Ранее Ваноли был ассистентом Антонио Конте в сборной Италии, английском "Челси" и итальянском "Интере".