Ни мужчина, ни женщина: США отправляет на Олимпиаду в Пекин первого небинарного спортсмена Американский фигурист Тимоти Ледук вошёл в историю олимпийского движения за месяц до старта Игр в Пекине. Повод для этого, правда, не совсем спортивный. 10 января, 21:40 Фигуристы Тимоти Ледук и Эшли Кейн-Гриббл. Фото © Getty Images / Gregory Shamus

Олимпийские игры в Пекине ещё не успели начаться, но уже уверенно пошли по следу летних соревнований в Токио. Там, если вы помните, был первый в истории трансгендер — Лорел Хаббард из Новой Зеландии провалилась в Японии, но стала одной из самых обсуждаемых спортсменок. Теперь же на зимнюю Олимпиаду поедет первый в истории этого вида спортсмен с небинарной ориентацией. Кажется, это что-то новенькое.

Кто такой Тимоти Ледук?

Поклонники фигурного катания прекрасно знают, кто такой Тимоти Ледук. Для них и его ориентация — дело, причём давно, не самое удивительное. В 2019 году СМИ писали о том, что он открытый гей, и восхваляли тот факт, что он сумел выиграть чемпионат США по фигурному катанию. Правда, в прошлом году об ориентации спортсмена отпали все вопросы, ибо сам он считает себя небинарным.

Тут нужно пояснить, что Ледук не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу. Обращаться к таковым следует без определения пола — "они" или же "их". Никакой физиологии, как с условными трансгендерами, вопрос чистой психологии. Однако в эпоху толерантности — крайне любопытная история.

"Будут люди, которые этого не понимают или очень быстро запихнут меня обратно в рамки своих стереотипов. Ну, вы знаете, они смотрят на меня, видят мою бороду или, может быть, смотрят на физические характеристики и говорят: "Ты мальчик, веди себя как мальчик. Что ты делаешь?" — говорил Ледук в подкасте NBC.

Сейчас спортсмену 31 год. Он уже брал золото чемпионата мира, правда, командного. Выступает Ледук вместе с Эшли Кейн-Гриббл в соревнованиях спортивных пар. По сути, его небинарная ориентация не даёт никакого преимущества: Ледук в паре выступает как мужчина, хотя к таковым себя не относит. Кстати, его партнёршу такая "особенность" фигуриста ничуть не смущает. Кажется, что даже, напротив, воодушевляет.

Фигуристы Тимоти Ледук и Эшли Кейн-Гриббл. Фото © Getty Images / Matthew Stockman / International Skating Union

"Когда Тимоти и я объединились, мы никогда не хотели быть теми, кого считали бы традиционной командой. У всех всегда была либо сюжетная линия, в которой сверхмужественный и сильный мужчина просто приходит и спасает девушку, похожую на слабый увядший цветок, либо полноценная история любви, где, очевидно, мужчина и мужчина влюбляются друг в друга", — говорила Кейн-Гриббл.

Почему Ледук может выступать на Олимпиаде?

Оговоримся ещё раз: Ледук не имеет никакого преимущества перед другими спортсменами. История с трансгендерами — совершенно иного толка, там у поменявших пол атлетов действительно может быть некоторое преимущество в силу физиологии. Впрочем, пример новозеландки Лорел Хаббард говорит об обратном. Она также вошла в историю Олимпиады в Токио, даже не успев выступить на ней, будучи первым в истории спортсменом-трансгендером.

Однако ничего толкового Хаббард показать не сумела и очень быстро закончила свои выступления. Тогда же и стало понятно, что вопрос ориентации спортсмена МОК совсем не волнует. Единственное, где Ледук может выиграть какие-то баллы, — это вопрос симпатии к нему судьей и болельщиков. С учётом всех последних трендов представитель США может снискать любовь жюри только из-за того, что он стал первым небинарным спортсменом.

Впрочем, повторимся, оснований как-то не допустить Ледука до стартов нет. Чисто биологически он мужчина, который катается в паре с женщиной. Вместе они выступают много лет. Впрочем, куда заведёт эта новая этика — вопрос открытый. Очевидно, что олимпийское движение в этом вопросе стоит на пороге или уже даже вошло в мир достаточно больших и серьёзных перемен.

И пока весь мир не знает, как к этому относиться и куда всё это заведёт, в нашей стране высказывания на этот счёт звучат достаточно однозначные. Дошло даже до того, что прокомментировал эту тему и президент России Владимир Путин.

"Мужчины объявляют себя женщинами и выступают, скажем, в тяжёлой атлетике. Или ещё в каком-то виде. Женский спорт перестанет существовать. Совсем! Но здравый смысл должен быть какой-то", — заявил Путин.

Возвращаясь к Ледуку: женщиной он себя не объявлял. Тем не менее путь от представителя нетрадиционной ориентации до небинарного спортсмена он проделал достаточно быстро. Кто его знает, пойдёт ли американский фигурист на ещё какой-нибудь шаг, чтобы точно войти в историю Олимпийского движения.

Опасаться Ледука нашим болельщикам, наверное, не стоит. Его дуэт с Эшли Кейн-Гриббл не является фаворитом Олимпиады. На этапах Гран-при в этом сезоне они лишь однажды поднимались на пьедестал. Так что в спор за медали, вероятнее всего, американская пара не впишется. Аукнуться может лишь в командных соревнованиях, где у сборной США на медали, а может, и золото, очень даже высокие шансы.

В любом случае мир Олимпиад, кажется, никогда не будет прежним. Не успев отойти от трансгендеров, он принимает совершенно новый для себя вызов. Сможет ли Тимоти Ледук стать примером для тех, кто разделяет его позицию относительно ориентации, покажет время.

Авторы Шамиль Гаджиев