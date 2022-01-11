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В Москве госпитализировали тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову

Ранее 74-летняя мастер спорта уже попадала в больницу, но выписалась спустя неделю.

11 января, 07:10
<p>Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. © ТАСС / Сергей Савостьянов </p>

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. © ТАСС / Сергей Савостьянов

В Москве госпитализировали заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову. Об этом сообщает ТАСС.

"Я в больнице", — подтвердила она в беседе с агентством.

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О причинах госпитализации не сообщается, однако известно, что в декабре прошлого года Тарасова уже попадала в больницу. Тогда она тоже не стала раскрывать детали о своём здоровье. Спустя неделю после госпитализации Татьяну Тарасову выписали из больницы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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