В Москве госпитализировали тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову
Ранее 74-летняя мастер спорта уже попадала в больницу, но выписалась спустя неделю.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. © ТАСС / Сергей Савостьянов
В Москве госпитализировали заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову. Об этом сообщает ТАСС.
"Я в больнице", — подтвердила она в беседе с агентством.
О причинах госпитализации не сообщается, однако известно, что в декабре прошлого года Тарасова уже попадала в больницу. Тогда она тоже не стала раскрывать детали о своём здоровье. Спустя неделю после госпитализации Татьяну Тарасову выписали из больницы.
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