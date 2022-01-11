В Москве госпитализировали тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову

"Я в больнице", — подтвердила она в беседе с агентством.

О причинах госпитализации не сообщается, однако известно, что в декабре прошлого года Тарасова уже попадала в больницу. Тогда она тоже не стала раскрывать детали о своём здоровье. Спустя неделю после госпитализации Татьяну Тарасову выписали из больницы.