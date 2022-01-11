Анонимы "заминировали" посольства Киргизии в пяти российских городах
Основным требованием злоумышленников стал немедленный вывод киргизских миротворцев из Казахстана.
Посольство Киргизии в Москве © ТАСС / Кузьмиченок Василий
Сразу в пяти российских городах неизвестные "заминировали" посольства Киргизии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Анонимные сообщения с угрозами поступили в диппредставительства в Москве, Иркутске, Сургуте, Якутске и Красноярске. Единственным требованием злоумышленников был вывод киргизских миротворцев из Казахстана.
Как отмечается, никаких взрывных устройств ни в одном из пяти зданий обнаружено не было. Правоохранительные органы начали проверки.
Как сообщал Лайф, на сегодняшнем заседании в нижней палате парламента Казахстана (Меджлис) президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод сил миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начнётся через два дня.
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