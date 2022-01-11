Анонимы "заминировали" посольства Киргизии в пяти российских городах

Сразу в пяти российских городах неизвестные "заминировали" посольства Киргизии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Анонимные сообщения с угрозами поступили в диппредставительства в Москве, Иркутске, Сургуте, Якутске и Красноярске. Единственным требованием злоумышленников был вывод киргизских миротворцев из Казахстана.

Как отмечается, никаких взрывных устройств ни в одном из пяти зданий обнаружено не было. Правоохранительные органы начали проверки.