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Анонимы "заминировали" посольства Киргизии в пяти российских городах

Основным требованием злоумышленников стал немедленный вывод киргизских миротворцев из Казахстана.

11 января, 07:02
<p>Посольство Киргизии в Москве © ТАСС / Кузьмиченок Василий</p>

Посольство Киргизии в Москве © ТАСС / Кузьмиченок Василий

Сразу в пяти российских городах неизвестные "заминировали" посольства Киргизии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Анонимные сообщения с угрозами поступили в диппредставительства в Москве, Иркутске, Сургуте, Якутске и Красноярске. Единственным требованием злоумышленников был вывод киргизских миротворцев из Казахстана.

Как отмечается, никаких взрывных устройств ни в одном из пяти зданий обнаружено не было. Правоохранительные органы начали проверки.

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Как сообщал Лайф, на сегодняшнем заседании в нижней палате парламента Казахстана (Меджлис) президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод сил миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начнётся через два дня.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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