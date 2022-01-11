Полиция проверяет очередную блогершу, которая разделась на фоне храма в Москве

Полиция начала проверку по факту фотосессии 24-летней блогерши Полины Моругиной, известной как polina ice. Дело в том, что на кадрах инста-модель позирует полностью голой на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Об этом сообщает SHOT.

Полина Моругина. Фото © Instagram / divzda

Какие чувства побудили девушку раздеться на фоне храма, неизвестно. После того как снимками заинтересовались правоохранительные органы, блогерша удалила не только их, но и аккаунты в соцсетях. За нарушение права на свободу совести и вероисповедания Моругиной может грозить штраф до 500 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до одного года.