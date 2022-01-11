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Полиция проверяет очередную блогершу, которая разделась на фоне храма в Москве

После того как снимками заинтересовались правоохранительные органы, модель удалила не только их, но и аккаунты в соцсетях.

11 января, 07:00
<p>Фото © Instagram / divzda</p>

Фото © Instagram / divzda

Полиция начала проверку по факту фотосессии 24-летней блогерши Полины Моругиной, известной как polina ice. Дело в том, что на кадрах инста-модель позирует полностью голой на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Об этом сообщает SHOT.

Полина Моругина. Фото © Instagram / divzda

Полина Моругина. Фото © Instagram / divzda

Какие чувства побудили девушку раздеться на фоне храма, неизвестно. После того как снимками заинтересовались правоохранительные органы, блогерша удалила не только их, но и аккаунты в соцсетях. За нарушение права на свободу совести и вероисповедания Моругиной может грозить штраф до 500 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до одного года.

Прекратите это безумие: Зачем блогерши раздеваются на фоне святынь и какие у этого последствия

Прекратите это безумие: Зачем блогерши раздеваются на фоне святынь и какие у этого последствия

Ранее зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич прокомментировал ситуацию с участившимися случаями оголения блогерш на фоне храмов. По его мнению, вместо тюрьмы их нужно наказывать огромным штрафом. Кроме того, обвинение по статье об оскорблении чувств верующих в данном случае не совсем верное, таких людей надо судить за нарушение общественной морали, считает он.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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