Полиция проверяет очередную блогершу, которая разделась на фоне храма в Москве
После того как снимками заинтересовались правоохранительные органы, модель удалила не только их, но и аккаунты в соцсетях.
Фото © Instagram / divzda
Полиция начала проверку по факту фотосессии 24-летней блогерши Полины Моругиной, известной как polina ice. Дело в том, что на кадрах инста-модель позирует полностью голой на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Об этом сообщает SHOT.
Полина Моругина. Фото © Instagram / divzda
Какие чувства побудили девушку раздеться на фоне храма, неизвестно. После того как снимками заинтересовались правоохранительные органы, блогерша удалила не только их, но и аккаунты в соцсетях. За нарушение права на свободу совести и вероисповедания Моругиной может грозить штраф до 500 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до одного года.
Ранее зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич прокомментировал ситуацию с участившимися случаями оголения блогерш на фоне храмов. По его мнению, вместо тюрьмы их нужно наказывать огромным штрафом. Кроме того, обвинение по статье об оскорблении чувств верующих в данном случае не совсем верное, таких людей надо судить за нарушение общественной морали, считает он.
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