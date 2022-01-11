Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат чиновников и депутатов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства и депутатов.

"Я считаю, что заработные платы у вышеупомянутых категорий государственных служащих вполне достаточные, поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов правительства, акимов регионов и депутатов", — отметил он в своей речи в парламенте.

Он подчеркнул, что произошедшие в стране трагические события во многом вызваны серьёзными социально-экономическими проблемами и провальной деятельностью некоторых госорганов. По его мнению, у представителей власти сформировалось искажённое представление о жизни людей и произошёл "заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан".