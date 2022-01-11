НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат чиновников и депутатов

По его мнению, у представителей власти сформировалось искажённое представление о жизни людей и произошёл "заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан".

11 января, 06:28

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства и депутатов.

"Я считаю, что заработные платы у вышеупомянутых категорий государственных служащих вполне достаточные, поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов правительства, акимов регионов и депутатов", — отметил он в своей речи в парламенте.

Он подчеркнул, что произошедшие в стране трагические события во многом вызваны серьёзными социально-экономическими проблемами и провальной деятельностью некоторых госорганов. По его мнению, у представителей власти сформировалось искажённое представление о жизни людей и произошёл "заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан".

Также в ходе этого же выступления Токаев объявил, что вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнётся через два дня, основная миссия завершена.

Токаев назначил Алихана Смаилова на должность премьер-министра Казахстана

Токаев назначил Алихана Смаилова на должность премьер-министра Казахстана

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1