Дочь Прокловой рассказала, что состояние артистки ухудшилось ещё несколько дней назад
Тогда актрисе вызвали скорую помощь. Она стала чувствовать себя лучше, но это было временно.
Елена Проклова © Instagram / elproklova
У актрисы Елены Прокловой, которая попала в столичную реанимацию после инсульта, самочувствие ухудшилось ещё во время гастролей в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала дочь артистки.
"Это случилось с ней в Питере, во время гастролей. Гипертонический криз был в Питере, туда вызвали скорую. А здесь уже (в Москве. — Прим. Лайфа) вызывали сами, но это надо у её мужа спрашивать. Мы с ней живём в разных домах", — цитирует слова девушки mk.ru.
Также дочь Прокловой рассказала, что мама сейчас проходит лечение в столичной клинике, услугами она довольна. Во время госпитализации ей сделали ПЦР-тест, результат был отрицательным.
Напомним, вчера в СМИ появилась информация о том, что 68-летняя артистка находится в больнице с инсультом. По их данным, Проклова поступила к медикам с головокружением и высоким давлением. Позже сама артистка подтвердила, что попала в реанимацию, однако свой диагноз раскрывать не стала.
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