Дочь Прокловой рассказала, что состояние артистки ухудшилось ещё несколько дней назад

У актрисы Елены Прокловой, которая попала в столичную реанимацию после инсульта, самочувствие ухудшилось ещё во время гастролей в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала дочь артистки.

"Это случилось с ней в Питере, во время гастролей. Гипертонический криз был в Питере, туда вызвали скорую. А здесь уже (в Москве. — Прим. Лайфа) вызывали сами, но это надо у её мужа спрашивать. Мы с ней живём в разных домах", — цитирует слова девушки mk.ru.

Также дочь Прокловой рассказала, что мама сейчас проходит лечение в столичной клинике, услугами она довольна. Во время госпитализации ей сделали ПЦР-тест, результат был отрицательным.