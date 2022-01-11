В Ялте мужчина пытался отбросить пожарную лестницу от охваченного огнём дома. © Instagram / yalta_fm

В Ялте житель охваченного огнём дома попытался оказать сопротивление пожарным, которые приехали спасти его. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Пожар произошёл в двухэтажном многоквартирном доме по улице Киевской. Жители были оперативно эвакуированы, однако один из них выходить на улицу отказался. Мужчина остался на балконе и яростно отмахивался от спасателей.

Очевидцы сняли на видео, как крымчанин не давал пожарным поставить к балкону лестницу, в то время как крыша здания уже вовсю полыхала. В результате спасатели вместе с полицейскими пробрались к нему через квартиру, после чего вывели на улицу силой. О причинах поведения мужчины не сообщается. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.