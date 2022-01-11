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"Ты чё творишь?!": В Ялте мужчина пытался отбросить пожарную лестницу от охваченного огнём дома

В результате полицейские и спасатели пробрались к нему через здание и силой вывели на улицу.

11 января, 06:06

© Instagram / yalta_fm

В Ялте мужчина пытался отбросить пожарную лестницу от охваченного огнём дома. © Instagram / yalta_fm

В Ялте житель охваченного огнём дома попытался оказать сопротивление пожарным, которые приехали спасти его. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Пожар произошёл в двухэтажном многоквартирном доме по улице Киевской. Жители были оперативно эвакуированы, однако один из них выходить на улицу отказался. Мужчина остался на балконе и яростно отмахивался от спасателей.

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Очевидцы сняли на видео, как крымчанин не давал пожарным поставить к балкону лестницу, в то время как крыша здания уже вовсю полыхала. В результате спасатели вместе с полицейскими пробрались к нему через квартиру, после чего вывели на улицу силой. О причинах поведения мужчины не сообщается. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее Лайф рассказывал, что в центре Москвы из горящей квартиры на площади Победы спасли двух человек в состоянии алкогольного опьянения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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