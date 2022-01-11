Судья Мурат Абраев стал жертвой беспорядков в Алма-Ате

Судья специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Мурат Абраев стал жертвой беспорядков в Алма-Ате. Об этом сообщает портал Tengrinews со ссылкой на городской суд.

"Руководство Алматинского городского суда, администратора судов по городу Алматы выражает глубокие соболезнования родным и близким судьи СМСАП Алматы Абраева Мурата Советовича в связи со смертью в ходе беспорядков. Память о нём будет жить в наших сердцах", — говорится в сообщении.