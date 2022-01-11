Судья Мурат Абраев стал жертвой беспорядков в Алма-Ате
Точная причина и обстоятельства его гибели не уточняются.
Мурат Абраев © Tengrinews
Судья специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Мурат Абраев стал жертвой беспорядков в Алма-Ате. Об этом сообщает портал Tengrinews со ссылкой на городской суд.
"Руководство Алматинского городского суда, администратора судов по городу Алматы выражает глубокие соболезнования родным и близким судьи СМСАП Алматы Абраева Мурата Советовича в связи со смертью в ходе беспорядков. Память о нём будет жить в наших сердцах", — говорится в сообщении.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
Комментариев: 0