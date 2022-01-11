Работники музея спасли 15 раненых военных во время беспорядков в Алма-Ате
Они спрятали силовиков от протестующих в подвале и оказали первую медицинскую помощь.
Военные в Казахстане. © Orda.kz
Во время массовых беспорядков и перестрелки на центральной площади Алма-Аты сотрудники Центрального государственного музея Казахстана спасли от агрессивных протестующих 15 раненых сотрудников полиции и военных. Об этом рассказала замдиректора музея Бибигуль Дандыгараева.
Когда митингующие подожгли резиденцию президента и мэрию города, она увидела по камерам наружного видеонаблюдения, что со стороны центральной площади идут раненые силовики. Тогда Дандыгараева решила помочь, поручив сотрудникам открыть служебный вход и запустить военных.
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"Их было около 15 человек — полицейские и совсем молодые солдаты — лет 18‒19. Они были все в крови, некоторые не могли стоять. Мы сразу начали оказывать им первую помощь, обрабатывать раны", — рассказала замдиректора музея РИА "Новости".
По её словам, в это время несколько протестующих взломали центральный вход. Силовиков спрятали в подвале. По мнению Дандыгараевой, если бы погромщики обнаружили раненых, их было бы уже невозможно остановить. Спустя несколько часов военных вывели из здания музея в безопасное место.
Напомним, 10 января в Казахстане прошёл общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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