Работники музея спасли 15 раненых военных во время беспорядков в Алма-Ате

Во время массовых беспорядков и перестрелки на центральной площади Алма-Аты сотрудники Центрального государственного музея Казахстана спасли от агрессивных протестующих 15 раненых сотрудников полиции и военных. Об этом рассказала замдиректора музея Бибигуль Дандыгараева.

Когда митингующие подожгли резиденцию президента и мэрию города, она увидела по камерам наружного видеонаблюдения, что со стороны центральной площади идут раненые силовики. Тогда Дандыгараева решила помочь, поручив сотрудникам открыть служебный вход и запустить военных.

"Их было около 15 человек — полицейские и совсем молодые солдаты — лет 18‒19. Они были все в крови, некоторые не могли стоять. Мы сразу начали оказывать им первую помощь, обрабатывать раны", — рассказала замдиректора музея РИА "Новости".