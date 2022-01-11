Токаев назначил Алихана Смаилова на должность премьер-министра Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил на должность премьер-министра страны бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова. Ранее его кандидатура была предложена на заседании Мажилиса.

Алихан Смаилов был назначен временно исполняющим обязанности премьера после того, как Токаев 5 января подписал указ об отставке правительства. На сегодняшнем заседании Нижняя палата парламента Казахстана единогласно одобрила его кандидатуру. В свою очередь Смаилов поблагодарил участников заседания за оказанное доверие.