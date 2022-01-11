Токаев назначил Алихана Смаилова на должность премьер-министра Казахстана
Нижняя палата парламента единогласно проголосовала за кандидатуру политика.
Новый премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов. © primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил на должность премьер-министра страны бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова. Ранее его кандидатура была предложена на заседании Мажилиса.
Алихан Смаилов был назначен временно исполняющим обязанности премьера после того, как Токаев 5 января подписал указ об отставке правительства. На сегодняшнем заседании Нижняя палата парламента Казахстана единогласно одобрила его кандидатуру. В свою очередь Смаилов поблагодарил участников заседания за оказанное доверие.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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