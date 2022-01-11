Минобороны: В переброске сил ОДКБ в Казахстан было задействовано более 70 самолётов
Основную часть воздушной группировки составили Ил-76. Также в неё вошло пять Ан-124.
Ил-76 © ТАСС / Минобороны РФ
Для доставки коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан была организована воздушная группировка более чем из 70 самолётов Ил-76 и пяти Ан-124. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
"Для переброски коллективных миротворческих сил ОДКБ Минобороны России была создана воздушная группировка более чем из 70 самолётов Ил-76 и пяти Ан-124", — рассказали в ведомстве.
Ранее в Посольстве РФ в США заявили, что у Вашингтона нет оснований советовать силам ОДКБ, как им действовать в Казахстане. В дипмиссии напомнили, что контингент миротворческих сил выполняет задачи по защите объектов критически важной инфраструктуры в стране по просьбе руководства республики.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й Отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. Общее число жертв беспорядков на данный момент по-прежнему неизвестно, однако ранее сообщалось, что в результате столкновений с протестующими погибло по меньшей мере 18 силовиков.
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