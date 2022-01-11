Минобороны: В переброске сил ОДКБ в Казахстан было задействовано более 70 самолётов

Для доставки коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан была организована воздушная группировка более чем из 70 самолётов Ил-76 и пяти Ан-124. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"Для переброски коллективных миротворческих сил ОДКБ Минобороны России была создана воздушная группировка более чем из 70 самолётов Ил-76 и пяти Ан-124", — рассказали в ведомстве.